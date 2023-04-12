Немой Чарли Дэй становится звездой кино в трейлере комедии «Рай для дураков»

Звезда ситкома «В Филадельфии всегда солнечно» Чарли Дэй готовится представить свой дебютный режиссерский проект. Дэй снял по собственному сценарию сатирическую комедию под названием Fool’s Paradise, что можно перевести как «Рай для дураков».

В собственной картине Дэй сыграл двух персонажей: немого мужчину, которого выдворяют из учреждения для людей с психическими проблемами, и самоотверженного актера, отказывающегося закончить съемки в своем новом фильме в жанре вестерн. Когда продюсер этого фильма (его сыграл покойный Рэй Лиотта) обнаруживает без дела разгуливающего по Лос-Анджелесу немого мужчину, внешне похожего на взбунтовавшегося актера, он решает сделать из бродяги звезду кино. Специалист по рекламе (Кен Жонг) дает немому сценическое имя Латте Пронто, берет его под свое крыло и начинает продвигать к вершине славы. На этом пути Латте и его покровителю доведется пережить массу невероятных приключений.

В актерском составе также задействованы такие звезды, как Кейт Бекинсейл, Эдриан Броуди, Джейсон Судейкис, Иди Фалько, Джейсон Бейтман, Джон Малкович, Коммон и другие.

В американский прокат «Рай дурака» выйдет 12 мая.