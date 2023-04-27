Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе

Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе

27 апреля 2023 15:43
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе

Если вы думаете, что кинематограф СССР – это только Служебный роман и Ирония судьбы, то мы советуем вам пересмотреть свое отношение к классике отечественного кино. 

Киноленты Советского Союза настолько богаты яркими и неординарными фразами, что они с легкостью превосходят в этом смысле любой фильм из "золотого фонда" Голливуда.

Когда-то смешные, порой грустные, но всегда искренние и поучительные фильмы советского кино оставили неизгладимый след в сердцах и многих поколений. Сегодня в этом тесте на знание кино СССР мы вспомним знаменитые фразы, которые веками пробудут в памяти зрителей. Сотни крылатых выражений родились благодаря уникальному таланту актеров и режиссеров, а их наследие живет и будет жить даже через десятилетия.

Ну что, готовы проверить свои знания и угадать фильм по фразе?

Показать полностью

Советские фильмы – это та самая золотая жила, из которой взялись десятки, если не сотни наших любимых крылатых фраз и поговорок. В советском кино было что-то особенное, что-то, что заставляло цитаты из этих фильмов стать частью нашего обихода. Может быть, это было связано с тем, что советские фильмы были полны жизненной мудрости, которую они передавали зрителям через свои незабываемые фразы. Ни один современный блокбастер не может сравниться с ними в этом отношении.

И поэтому мы продолжаем цитировать эти фильмы, даже если никогда их не видели. Это – наше наследие, наша история, которую мы переносим из поколения в поколение через эти простые, но могучие слова.

Фото: Архивы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Читать далее 27 апреля 2023
6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? 6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? Читать далее 27 апреля 2023
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Читать далее 27 апреля 2023
Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Читать далее 28 апреля 2023
8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших 8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших Читать далее 27 апреля 2023
7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени 7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени Читать далее 27 апреля 2023
Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Читать далее 28 апреля 2023
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Читать далее 28 апреля 2023
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки 3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки Читать далее 27 апреля 2023
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Читать далее 27 апреля 2023
Related video