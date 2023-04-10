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Киноафиша Новости Приквел «Последнего богатыря» обрел дату премьеры

Приквел «Последнего богатыря» обрел дату премьеры

10 апреля 2023 12:54
Приквел «Последнего богатыря» обрел дату премьеры

Картина с Кириллом Зайцевым и Юлией Пересильд в главных ролях выйдет на экраны в 2025 году.

Интернет-портал «Бюллетень кинопрокатчика» анонсировал дату выхода приквела трилогии «Последний богатырь», получившего название «Финист. Первый богатырь». Премьера фильма состоится 1 января 2025 года.

Ведущие роли в картине исполнят Кирилл Зайцев, наиболее известный по лентам «Мира» и «Союз спасения. Время гнева», и Юлия Пересильд («Медиатор», «Солнечная линия», «Вызов»).

Приквел расскажет о приключениях самого сильного и ловкого богатыря Белогорья Финиста Ясного Сокола (Зайцев). Будучи настоящей суперзвездой волшебного королевства, герой тщательно следит за своей репутацией и популярностью, поддерживая их регулярными геройскими свершениями. Он не желает браться за простые житейские подвиги и неустанно ищет для себя настоящие испытания, о которых люди будут слагать легенды долгие годы.

Помимо самого Финиста, знакомого зрителям по оригинальной трилогии, на экране появится молодая версия Бабы Яги (Пересильд).

Продюсерами фильма выступают Эдуард Илоян («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»), Виталий Шляппо («Черная весна»), Денис Жалинский («Бывшие. Happy end») и Алексей Троцюк («Против всех»). Бюджет проекта составляет 980 млн рублей.

Фото: Yellow, Black and White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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