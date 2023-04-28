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Киноафиша Новости Джон Красински представил на CinemaCon первый тизер «Тихого места: День первый»

Джон Красински представил на CinemaCon первый тизер «Тихого места: День первый»

28 апреля 2023 14:36
Джон Красински представил на CinemaCon первый тизер «Тихого места: День первый»

В почти лишенном звуков ролике показан момент инопланетного вторжения на Манхэттене.

Одним из главных проектов студии Paramount, презентованных на минувшем конвенте CinemaCon, стал спин-офф «Тихого места» под названием «День первый». На мероприятии был показан первый тизер. Съемки фильма завершились пару недель назад. На презентации картины в Лас-Вегасе присутствовали представители кинокомпании и создатель франшизы Джон Красински.

«Расширение вселенной «Тихого места» подарило мне массу положительных эмоций, я невероятно взволнован грядущим фильмом», — заявил Красински во время своего выступления перед собравшейся аудиторией.

«День первый» будет представлять собой обособленную историю, никак не связанную с семейством Эббот из оригинальной дилогии. В спин-оффе будет изображено начало вторжение чудовищ, чувствительных к звуковым вибрациям, а также зарождение постапокалиптического мира, в котором люди учатся жизни в тишине. В тизере, наполненном устрашающей тишиной, показана героиня Лупиты Нионго, блуждающая по улицам подвергшегося нападению Манхэттена. Далее следует нарезка из сцен со взрывами, в то время как выжившие пытаются спрятаться от загадочных инопланетных чудовищ. В надежде укрыться от смертоносных монстров, люди разбегаются по сторонам и прячутся под машины, но безуспешно. На этом тизер заканчивается.

Режиссером ответвления выступил Майкл Сарноски («Свинья»). Красински уступил ему должность постановщика, чтобы снять семейное фэнтези «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом и Стивом Кареллом. Вместе с Нионго в «Тихом месте: День первый» сыграли Джозеф Куинн, Алекс Вулф, Денис О’Хэр и Джимон Хонсу.

Премьера фильма намечена на 8 марта 2024 года.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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