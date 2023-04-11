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Киноафиша Новости Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет во втором сезоне сериала-антологии «Срок»

Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет во втором сезоне сериала-антологии «Срок»

11 апреля 2023 17:09
Звезда «Одних из нас» Белла Рэмзи сыграет во втором сезоне сериала-антологии «Срок»

Она составит компанию Джоди Уиттакер, известной по роли тринадцатого Доктора Кто.

Звезда сериала «Одни из нас» Белла Рэмзи подписалась на участие в новом многосерийном проекте. Как передает Deadline, молодая актриса получила одну из ведущих ролей во втором сезоне тюремной драмы «Срок». Вместе с ней в следующей главе антологии BBC сыграют Джоди Уиттакер («Доктор Кто»), Тамара Лоуренс («Молчаливые близнецы») и Шиван Финнеран («Счастливая долина»).

Первый сезон повествует об отношениях осужденного за убийство по неосторожности Марка Кобдена (Шон Бин) и добросовестного тюремного надзирателя Эрика Макналли (Стивен Грэм). Действие второго сезона развернется в стенах женской колонии, куда попадают молодая девушка Келси (Рэмзи) и две женщины — Орла (Уиттакер) и Аби (Лоуренс). Героини сталкиваются лицом к лицу с незнакомым миром и постоянной угрозой физического насилия. Вскоре они осознают, что выжить в этом месте можно только объединившись.

Ниже приведен официальный комментарий Рэмзи:

«Я счастлива быть частью этого проекта, работать с невероятно талантливой командой и последовать по пути звезд первого сезона. Для меня честь сыграть Келси, я очень рада познавать новое через этого персонажа на протяжении ближайших месяцев».

Шоураннером по-прежнему выступает Джимми МакГоверн, назвавший собранный каст лучшей актерской командой из всех, с которыми ему доводилось работать. Съемки стартуют в Ливерпуле в ближайшее время.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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