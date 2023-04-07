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Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы

7 апреля 2023 15:00
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы

10 апреля на телеканале ТНТ стартует сериал «Ольга 5». В последнем сезоне проекта семью Терентьевых ждут новые испытания, причем у каждого члена семьи они будут своими. Финал обещает быть непредсказуемым для всех сюжетных линий. Мы задали несколько вопросов о кинопредпочтениях актеру Филиппу Ершову, который исполнил роль веселого Пушкина, и узнали, что он смотрит сейчас и какие фильмы любит.

Ваш любимый режиссер

Могу назвать много хороших фильмов и режиссеров. Для меня сейчас это как искать иголку в стоге сена (смеется). Пусть сейчас для меня любимым режиссером будет Тайка Вайтити. Я смотрел все его дебютные картины. Он поднимает очень важные вопросы, но передает взгляд на них глазами ребенка. Поэтому сюжет получается с иронией и детской непосредственностью. Мне это очень импонирует.

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Тайка Вайтити

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Если рассматривать фильмы Тайки Вайтити, то, наверное, «Кролик Джоджо» и «Охота на дикарей». А если в целом, то один из любимых — «Капитан Фантастик». Я его очень много раз смотрел, там так интересно ставится вопрос о мировоззрении и воспитании детей, которые сталкиваются с «городскими» проблемами. Могут ли дети расти без школы и учиться самостоятельно? Нужно ли ребенку вообще общество и социализация или без этого можно обойтись? Меня все это очень задело.

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Капитан Фантастик

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Сериал This is Us — «Мы». Снова важные и интересные темы: отцы и дети, воспитание, тело, профессия актера. Сериал очень многогранный и душевный, где каждый сможет найти что-то свое и для себя. Он меня зацепил честностью. Темы, которые там поднимаются, так или иначе пересекаются с нашей жизнью.

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Это мы

Любимая комедия

Обожаю комедии, их очень много. Первое, что пришло в голову из любимых, — «Дикие истории». Классный. Я люблю, когда показывают человеческие эмоции, там все так преувеличено. Присмотритесь к стилистике, в которой ее сняли. Уверен, вам понравится!

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Дикие истории

Любимый актер, который вдохновляет

Самый топовый, я считаю, «Месси» мира кино в данный период времени — это Леонардо ДиКаприо. Также очень нравится Том Харди. Они каждый раз привносят что-то новое, и за ними очень интересно наблюдать на экране. Заметил, что их работа построена на мелочах, что не может не вызывать симпатию.

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Леонардо ДиКаприо

Любимый советский фильм

Для меня это «Иван Васильевич меняет профессию». Мне кажется, он шел из каждого телевизора моего детства, куда бы я ни пришел. Я готов его пересматривать все время. А также к нему в комплекте идут «Любовь и голуби» и «Берегись автомобиля». Они уже пересмотрены до дыр (смеется). Эти советские фильмы, к счастью, настолько на цитаты разошлись, что их все знают, только хочу о них вам еще раз напомнить.

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Иван Васильевич меняет профессию

Что смотрите прямо сейчас

Сейчас я закончил смотреть «Уэнсдэй», посмотрел с удовольствием и за один день, очень красивый и стильный сериал! Жаль, что у нас нет своего, русского Тима Бертона. Еще параллельно посматривал сериал «Территория» — неонуар с Кириллом Пироговым и Петром Федоровым в главных ролях. Его мне посоветовал брат. Очень понравилась актерская работа, а еще стиль съемки. Было интересно смотреть финал и узнать, кто «за этим всем» стоит.

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Уэнсдэй

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Скоро выходит «Тайна пропавшей деревни», где я тоже снимаюсь, и я с удовольствием показал бы его всему миру! Для меня это первая съемка в жанре мокьюментари. Мне кажется, зрителю будет интересно расследовать таинственное исчезновение жителей деревни «Верхние броды».

Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы
Тайна пропавшей деревни

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ/ Legion-Media
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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