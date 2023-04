Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы

Ваш любимый режиссер

Могу назвать много хороших фильмов и режиссеров. Для меня сейчас это как искать иголку в стоге сена (смеется). Пусть сейчас для меня любимым режиссером будет Тайка Вайтити. Я смотрел все его дебютные картины. Он поднимает очень важные вопросы, но передает взгляд на них глазами ребенка. Поэтому сюжет получается с иронией и детской непосредственностью. Мне это очень импонирует.

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Если рассматривать фильмы Тайки Вайтити, то, наверное, «Кролик Джоджо» и «Охота на дикарей». А если в целом, то один из любимых — «Капитан Фантастик». Я его очень много раз смотрел, там так интересно ставится вопрос о мировоззрении и воспитании детей, которые сталкиваются с «городскими» проблемами. Могут ли дети расти без школы и учиться самостоятельно? Нужно ли ребенку вообще общество и социализация или без этого можно обойтись? Меня все это очень задело.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Сериал This is Us — «Мы». Снова важные и интересные темы: отцы и дети, воспитание, тело, профессия актера. Сериал очень многогранный и душевный, где каждый сможет найти что-то свое и для себя. Он меня зацепил честностью. Темы, которые там поднимаются, так или иначе пересекаются с нашей жизнью.

Любимая комедия

Обожаю комедии, их очень много. Первое, что пришло в голову из любимых, — «Дикие истории». Классный. Я люблю, когда показывают человеческие эмоции, там все так преувеличено. Присмотритесь к стилистике, в которой ее сняли. Уверен, вам понравится!

Любимый актер, который вдохновляет

Самый топовый, я считаю, «Месси» мира кино в данный период времени — это Леонардо ДиКаприо. Также очень нравится Том Харди. Они каждый раз привносят что-то новое, и за ними очень интересно наблюдать на экране. Заметил, что их работа построена на мелочах, что не может не вызывать симпатию.

Любимый советский фильм

Для меня это «Иван Васильевич меняет профессию». Мне кажется, он шел из каждого телевизора моего детства, куда бы я ни пришел. Я готов его пересматривать все время. А также к нему в комплекте идут «Любовь и голуби» и «Берегись автомобиля». Они уже пересмотрены до дыр (смеется). Эти советские фильмы, к счастью, настолько на цитаты разошлись, что их все знают, только хочу о них вам еще раз напомнить.

Что смотрите прямо сейчас

Сейчас я закончил смотреть «Уэнсдэй», посмотрел с удовольствием и за один день, очень красивый и стильный сериал! Жаль, что у нас нет своего, русского Тима Бертона. Еще параллельно посматривал сериал «Территория» — неонуар с Кириллом Пироговым и Петром Федоровым в главных ролях. Его мне посоветовал брат. Очень понравилась актерская работа, а еще стиль съемки. Было интересно смотреть финал и узнать, кто «за этим всем» стоит.

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Скоро выходит «Тайна пропавшей деревни», где я тоже снимаюсь, и я с удовольствием показал бы его всему миру! Для меня это первая съемка в жанре мокьюментари. Мне кажется, зрителю будет интересно расследовать таинственное исчезновение жителей деревни «Верхние броды».