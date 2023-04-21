Нейросеть отправила героев Гарри Поттера в СССР: Снейпу там оказалось самое место

Нейросеть Midjourney сумела показать нам, как могли бы выглядеть герои нашей любимой саги в советском контексте. Держитесь крепче: результаты получились, мягко говоря, удивительными.

Стараниями пользователя reddit под никнеймом avmnoian4 нейросеть Midjourney представила нам удивительно точные и забавные образы героев Гарри Поттера в советском стиле. Представьте себе курсанта Гарри, Рона с вайбами советского лыжника и Гермиону в форме на фоне какого-то очень патриотического флага, причем все они вместе отправляются в пионерский лагерь "Хогвартс" на летние каникулы.

Гарри Поттеру советский сеттинг, на первый взгляд, подходит прямо-таки удивительным образом. На самом деле удивительного здесь мало: ведь Гарри, Рон и Гермиона – это своеобразные символы отваги и дружбы, а советское общество было известно своей сплоченностью и солидарностью. Так что, возможно, наши герои были бы даже более успешными в СССР, где общество ценило честность, упорство и отзывчивость.

Злодеи Гарри Поттера, покрупнее и помельче рангом, тоже вписались в советские локации как будто так и задумано:

Хагрид в трамвае и Дамблдор на фоне Кремля выглядят вполне на своем месте.

Ну а самым удачным получился Снейп на Красной площади: такой советский многосерийный фильм о двойном шпионе, рискующем жизнью ради погибшей любви, мы бы с удовольствием посмотрели.

Фанаты Гарри Поттера, конечно же, не могли остаться равнодушными к этому творческому эксперименту. Кто-то даже задумался, насколько хорошо Гермиона справилась бы с учебой в советской школе, где, как известно, учили дисциплине и труду. Впрочем, мы уверены: комсомолка и ударница труда из Гермионы получилась бы что надо!