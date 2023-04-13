Маргарет Куэлли берет власть над Кристофером Эбботтом в трейлере триллера «Стоп-слово»

Кинокомпания Neon представила официальный трейлер мрачного триллера «Стоп-слово», главные роли в котором исполнили Маргарет Куэлли («Однажды… в Голливуде») и Кристофер Эбботт («Уловка-22»).

Фильм повествует об профессиональной доминатрикс по имени Ребекка (Куэлли) и ее богатом клиенте Хэле Портерфилде (Эбботт), который является наследником сети роскошных отелей стоимостью около миллиарда долларов. Регулярно встречаясь с Хэлом, Ребекка искусно претворяла в жизнь его фантазии, помогая ему обрести уверенность и разобраться в своей сексуальности. Но всему приходит конец. Поскольку Хэлу наконец предстоит взять на себя руководство отцовским бизнесом, он решает прекратить свои отношения с Ребеккой. Он приглашает ее провести последнюю совместную ночь в клаустрофобном номере отеля. Ребекка, однако, не готова уйти с миром, поскольку загорается идеей урвать часть баснословного состояния своего клиента.

Снял «Стоп-слово» начинающий режиссер Захари Уигон по сценарию Мики Блумберга.

Премьера фильма состоялась в сентябре прошлого года на Международном кинофестивале в Торонто. В российский прокат «Стоп-слово» выйдет 25 мая, дистрибуцией займется компания «Вольга».