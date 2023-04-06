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Киноафиша Новости Съемки «Джокера 2» завершились — доступны новые официальные кадры

Съемки «Джокера 2» завершились — доступны новые официальные кадры

6 апреля 2023 10:22
Съемки «Джокера 2» завершились — доступны новые официальные кадры

Режиссер фильма сообщил, что в скором времени приступит к монтажу картины.

Тодд Филлипс объявил о том, что съемки его фильма «Джокера: Безумие на двоих» были официально завершены. Режиссер разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором написал:

«Это конец. Спасибо этим двоим и всему актерскому составу, а также лучшей съемочной группе, которую только может предложить киноиндустрия. Теперь я собираюсь заползти в свою пещеру (комнату монтажера) и собрать все это воедино».

К своему посту Филлипс прикрепил два новых кадра из будущего фильма. Первое изображение демонстрирует Леди Гагу в образе Харли Квинн. Героиня облачена в черную пушистую куртку, ее волосы коротко и неопрятно подстрижены, а на лице красуется грубый потекший макияж. Судя по предыдущим опубликованным фотографиям со съемок, персонаж Гаги по ходу фильма сменит несколько причесок и нарядов.

Съемки «Джокера 2» завершились — доступны новые официальные кадры

На втором кадре изображен Джокер, роль которого вновь исполнил Хоакин Феникс. Герой, носящий тот же костюм и грим, что и в финальном акте оригинального фильма, мечтательно смотрит в даль, сидя на скамье за решеткой.

Съемки «Джокера 2» завершились — доступны новые официальные кадры

В настоящее время подробности сюжета «Джокера: Безумие на двоих» по большей части держатся в секрете. Сам Филлипс описывает картину как «полноценный мюзикл». Кроме того, недавно в сети появилось одиннадцатисекундное видео, снятое неподалеку от съемочной площадки ленты, на котором можно услышать, как Гага поет песню We’re a Couple of Swells из классического фильма «Пасхальный парад» (1948).

Фото: Warner Bros.; Todd Phillips
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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