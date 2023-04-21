Третий сезон «Люпена» обрел дату премьеры

Стрим-сервис Netflix объявил дату премьеры третьего сезона сериала «Люпен». Продолжение авантюрного шоу выйдет на стриминговом сервисе 3 октября.

Ведущие роли исполняют Омар Си («1+1»), Людивин Санье («Королева змей»), Клотильда Эсме («Пациент Х») и Софьян Герраб («Выгорание»).

Главный герой — сенегальский иммигрант Ассан Диоп (Си), совершающий дерзкие кражи самых дорогих и защищенных драгоценностей мира. 25 лет назад его отец был несправедливо осужден за ограбление богатого семейства, и теперь герой вознамеривается отомстить за разрушение своей семьи. Будучи большим фанатом книжной серии о приключениях вора-джентльмена Армена Люпена писателя Мориса Леблана, Диоп перенимает методы своего любимого персонажа и становится настоящей легендой Парижа.

Режиссером третьего сезона выступает Луи Летерье, ранее снявший фильмы «Перевозчик» и «Иллюзия обмана», а в настоящее время работающий над десятой и одиннадцатой частями гоночной экшен-франшизы «Форсаж». Съемки новых серий «Люпена» стартовали еще в ноябре 2021 года, но их релиз состоится лишь через два года после этого. Во время производства команде пришлось пережить настоящее ограбление: в конце февраля прошлого года 20 преступников забросали площадку фейерверками, после чего ворвались на нее и забрали оборудование общей стоимостью около $333 тыс. (более 27 млн рублей).