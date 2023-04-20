На съемках «Восстания зловещих мертвецов» было использовано около 6500 литров крови

«Восстание зловещих мертвецов» — очень жестокий фильм. В рамках рекламной кампании режиссер пятой картины культовой хоррор-франшизы Ли Кронин признался, что ему хотелось сделать максимально кровавую ленту, причем так, чтобы зрители воспринимали красную жидкость как отдельного персонажа. По словам кинематографиста, из-за этого на съемках было использовано приблизительно 6500 литров вязкой бутафорской крови:

«В фильме мы использовали 1700 галлонов [6435 литров] крови. Настоящей, липкой, специально созданной кинематографичной крови. Нам даже пришлось арендовать промышленную кухню, чтобы изготавливать кровь и сохранять ее в свежем состоянии, а также иметь возможность разогревать ее, потому что персонажи были постоянно покрыты ею. В целом на фильм ушло много жидкости. Мне хотелось, чтобы кровь ощущалась как бы отдельным персонажем, поэтому для большей достоверности необходимо было добиться определенного уровня вязкости».

Учитывая репутацию франшизы, Кронин старался реализовать каждый элемент картины на высшем уровне. Режиссер хотел, чтобы его фильм не уступал оригинальной трилогии Сэма Рэйми, который является исполнительным продюсером «Восстания зловещих мертвецов». Сам же Рэйми Кронину в этом всячески способствовал и даже дал один ценный совет, за который молодой коллега до сих пор благодарен — сделать мертвецов по-настоящему жуткими.

Зарубежные критики приняли ленту с большим радушием, благодаря чему ее рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes сейчас составляет впечатляющие 96%. «Восстание зловещих мертвецов» стартует в мировом прокате уже завтра, 21 апреля.