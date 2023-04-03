Крис Хемсворт расправляется с недругами в динамичном трейлере «Тайлера Рейка 2»

Потоковый сервис Netflix представил дебютный тизер-трейлер остросюжетного боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению 2», в котором герой Криса Хемсворта оказывается в эпицентре сурового тюремного побоища. В динамичном ролике персонаж сражается с охранниками и заключенным, а в конце ролика показан эффектный трюк с вертолетом и поездом, позиционирующийся создателями визитной карточкой сиквела.

Сумев чудом пережить события оригинального фильма, солдат Тайлер Рейк (Хемсворт) возвращается для нового невероятно опасного задания. Оправившись после тяжелого ранения в шею и падения с моста, наемник берется за очередную сложную операцию по спасению — ему нужно вызволить из неприступной тюрьмы семью влиятельного грузинского гангстера.

В актерский состав второй части вошли также Голшифте Фарахани, Дэниэл Бернхард, Тинатин Далакишвили, Шинейд Фелпс, Адам Бесса, Джастин Хауэлл и Дато Бахтадзе. Режиссером вновь выступил Сэм Харгрейв, а сценарий снова написал Джо Руссо, который вместе со своим братом Энтони также является исполнительным продюсером проекта. На днях картине официально присвоили «взрослый» прокатный рейтинг R, который был и у оригинального фильма 2020 года.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2» выйдет на Netflix 16 июня.