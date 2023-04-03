В «Великом уравнителе 3» Дензел Вашингтон будет бороться с итальянской мафией

Студия Sony Pictures начинает промокампанию третьей части «Великого уравнителя». Накануне был опубликован официальный синопсис боевика с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Выяснилось, что в триквеле протагонист будет бороться с итальянской мафией.

Давно оставив работу правительственного киллера, бывший оперативник Роберт МакКол (Вашингтон) никак не может примириться с грехами своего прошлого. Своеобразным искуплением для него становится помощь угнетенным. Периодически он восстанавливает баланс справедливости и наказывает негодяев от лица попавших в сложное положение людей, которые не в силах постоять за себя. Переехав на юг Италии, главный герой узнает, что его новые знакомые оказались под давлением местных криминальных авторитетов. Понимая, что ситуация может дойти до смертельного исхода, МакКол делает то, что у него лучше всего получается — он встает на защиту друзей и бросает вызов всей мафии.

Вместе с Вашингтоном в экшене сыграла Дакота Фаннинг — для актеров это второй совместный проект после «Гнева» (2004). В остальной актерский состав вошли Гая Скоделларо, Соня Аммар, Ремо Джироне, Эудженио Мастрандреа, Дэвид Денман и Андреа Скардуцио. За финал трилогии отвечает прежняя творческая команда: режиссер Антуан Фукуа и сценарист Ричард Уэнк.

Премьера «Великого уравнителя 3» намечена на 1 сентября.