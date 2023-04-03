Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В «Великом уравнителе 3» Дензел Вашингтон будет бороться с итальянской мафией

В «Великом уравнителе 3» Дензел Вашингтон будет бороться с итальянской мафией

3 апреля 2023 15:08
В «Великом уравнителе 3» Дензел Вашингтон будет бороться с итальянской мафией

Опубликован официальный синопсис триквела.

Студия Sony Pictures начинает промокампанию третьей части «Великого уравнителя». Накануне был опубликован официальный синопсис боевика с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Выяснилось, что в триквеле протагонист будет бороться с итальянской мафией.

Давно оставив работу правительственного киллера, бывший оперативник Роберт МакКол (Вашингтон) никак не может примириться с грехами своего прошлого. Своеобразным искуплением для него становится помощь угнетенным. Периодически он восстанавливает баланс справедливости и наказывает негодяев от лица попавших в сложное положение людей, которые не в силах постоять за себя. Переехав на юг Италии, главный герой узнает, что его новые знакомые оказались под давлением местных криминальных авторитетов. Понимая, что ситуация может дойти до смертельного исхода, МакКол делает то, что у него лучше всего получается — он встает на защиту друзей и бросает вызов всей мафии.

Вместе с Вашингтоном в экшене сыграла Дакота Фаннинг — для актеров это второй совместный проект после «Гнева» (2004). В остальной актерский состав вошли Гая Скоделларо, Соня Аммар, Ремо Джироне, Эудженио Мастрандреа, Дэвид Денман и Андреа Скардуцио. За финал трилогии отвечает прежняя творческая команда: режиссер Антуан Фукуа и сценарист Ричард Уэнк.

Премьера «Великого уравнителя 3» намечена на 1 сентября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Читать далее 3 апреля 2023
Related video