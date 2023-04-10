Работа над сиквелом «Чебурашки» уже идет

Первые слухи о сиквеле «Чебурашки» появились еще в январе, а теперь планы на продолжение подтвердил Сергей Гармаш, сыгравший в оригинальном фильме угрюмого садовника дендрария Гену. По словам актера, работа над второй частью уже активно ведется.

«Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм «Чебурашка», который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, вопрос, который мог бы возникнуть: Будет ли продолжение? Будет».

Никакой конкретики Гармаш добавил, но отметил, что проект пока что находится на очень ранней стадии разработки, поэтому делиться какими-либо конкретными подробностями он не может. Свои комментарии народный артист России озвучил в рамках вступительной речи на воскресном показе семейной ленты в Херсонской области.

Оригинальная приключенческая комедия Дмитрия Дьяченко вышла в прокат в первый день Нового года и сумела заработать 7 млрд рублей, что является абсолютным рекордом для российского кинематографа. Цифровой релиз «Чебурашки» состоялся в середине марта.

Дата премьеры «Чебурашки 2» пока не установлена.