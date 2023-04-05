Роберт Де Ниро исполнит ведущую роль в новом криминальном сериале от Paramount+

Двукратный обладатель премии «Оскар» Роберт Де Ниро снимется в новом сериале от стрим-сервиса Paramount+. Как передает Deadline, актер сыграет главную роль в многосерийной криминальной драме «Бобби Мериториус» (Bobby Meritorious). Стример выкупил права на шоу в конкурентной борьбе.

Действие будет вращаться вокруг офиса прокурора Южного округа Нью-Йорка, представляющего собой отдельное государство с неограниченной властью и своими правилами. В центре сюжета окажется полицейский информатор Эйвери Аккомандо (Де Ниро), намеренный изнутри подорвать организацию с помощью известной ему тайной информации. Остановить его попытается Бобби Мериториус — легендарный коп, ставший прокурором. Противостояние персонажей перетечет в истинную битву за справедливость.

Шоураннером проекта выступит Билли Рэй, сценарист «Капитана Филлипса», «Дела Ричарда Джуэлла», а также мини-сериала Showtime «Правило Коми». В качестве исполнительного продюсера задействован Прит Бхарара, бывший Федеральный прокурор по Южному округу Нью-Йорка (2009-2017). В основу сериала частично ляжет книга Бхарары «Правосудие: Размышления прокурора о преступлении, наказании и верховенстве закона». Вместе с ним и Рэем в производственную команду входят Де Ниро, Джейн Розенталь, Берри Уэлш и Питер Гетерс.

Для Де Ниро это будет уже не первый телевизионный проект. Недавно актер договорился об участии в мини-сериале Netflix «Нулевой день». В числе наиболее крупных новинок звезды — фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» (Apple/ Paramount) и гангстерская драма Барри Левинсона «Умники» (Warner Bros.).