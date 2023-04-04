Мексиканский подросток обретает суперспособности в трейлере фильма DC «Синий Жук»

Студия DC выпустила трейлер супергеройского фильма «Синий Жук». Центральные роли в картине исполнили Шоло Маридуэнья («Кобра Кай»), Сьюзен Сарандон («Тельма и Луиза»), Белисса Эскобедо («Сбой сознания»), Харви Гильен («Джек Ричер»), Джордж Лопес («Выбирая долги»).

Фильм расскажет об обычном американском подростке мексиканского происхождения Джейми Рейесе (Маридуэнья), в руки к которому случайно попадает могущественная инопланетная технология, с виду напоминающая синего жука-скарабея. Однажды жук самостоятельно имплантирует себя в тело героя, тем самым наделив его мощным экзоскелетом, возможностью летать и выходить за пределы земной атмосферы, а также создавать различное оружия прямо из своих рук. В трейлере не раскрываются многие детали сюжета, однако в нем появляется главная злодейка картины Виктория Корд, которая считает инопланетного скарабея своей собственностью и стремится забрать его у Рейеса.

Режиссером выступил Анхель Мануэль Сото («Короли Шарм-Сити»). «Синий Жук» станет одним из последних фильмов старой киновселенной DC, поскольку в будущем ее ожидает масштабная перезагрузка. Кроме того, это первый супергеройский фильм DC с латиноамериканским ведущим актерским составом. Изначально картина должна была стать эксклюзивом стримингового сервиса HBO Max, но за несколько месяцев до скандальной отмены «Бэтгерл» компания Warner Bros. приняла решение выпустить ленту на больших экранах.

Премьера «Синего Жука» состоится 18 августа.