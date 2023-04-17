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Киноафиша Новости Amazon планирует новые проекты на основе «Робокопа», «Блондинки в законе» и «Звездных врат»

Amazon планирует новые проекты на основе «Робокопа», «Блондинки в законе» и «Звездных врат»

17 апреля 2023 10:12
Amazon планирует новые проекты на основе «Робокопа», «Блондинки в законе» и «Звездных врат»

Компания также разрабатывает мультфильм по «Розовой пантере» и сериал по «Великолепной семерке».

По информации Deadline, компания Amazon планирует выпустить новые проекты по целому ряду известных франшиз студии MGM. В их число войдут «Робокоп», «Звездные врата», «Блондинка в законе», «Слава», «Парикмахерская», «Великолепная семерка», «Розовая пантера» и «Афера Томаса Крауна».

Будущие проекты будут выполнены как в формате полнометражных картин, так и в формате телешоу. Например, «Блондинка в законе», «Звездные врата» и «Робокоп» получат и фильмы, и сериалы, «Слава», «Парикмахерская» и «Великолепная семерка» — только сериалы, а «Афера Томаса Крауна» и «Розовая пантера» — только фильмы. При этом в случае «Робокопа» первым на экраны выйдет именно сериал, а лента по «Розовой пантере» будет анимационной. Кроме того, в будущем в число разрабатываемых проектов также может попасть полнометражная картина по хоррор-франшизе «Полтергейст».

Deadline отмечает, что несколько «ведущих представителей творческих профессий» уже связались с Amazon и заявили о своем желании участвовать в разработке данных проектов. Компания также составила свой список претендентов на ведущие позиции в творческих командах.

В настоящее время Amazon также работает над сериалами и фильмами по «Рокки». Вместе с тем никаких масштабных планов по развитию франшизы о Джеймсе Бонде у студии пока нет, поскольку ее продюсеры заняты поисками нового исполнителя роли знаменитого британского шпиона.

Разработка новых проектов по интеллектуальной собственности MGM продвигается достаточно медленно, поскольку руководство Amazon понимает значимость данных франшиз для широкой аудитории. Многие проблемы в производстве также вызваны сложностями в использовании авторских прав.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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