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Киноафиша Новости Лиам Нисон снимется в сиквеле триллера «Ледяной драйв»

Лиам Нисон снимется в сиквеле триллера «Ледяной драйв»

28 апреля 2023 15:27
Лиам Нисон снимется в сиквеле триллера «Ледяной драйв»

Во второй части главный герой окажется в горах Непала.

Экшен-триллер с Лиамом Нисоном «Ледяной драйв» (2021) получит сиквел. Как сообщает Deadline, продолжение официально находится в разработке. Вторая часть получила подзаголовок «Дорога в небо» (Road To The Sky).

В центре повествования вновь окажется крутой дальнобойщик Майк МакКанн (Нисон), но теперь суровые заснеженные дороги Канады сменятся на столь же негостеприимные горы Непала. Главный герой следует последней воле своего покойного брата. Родственник попросил Майка развеять его прах на возвышенности Эвереста. В переполненном туристическом автобусе, пересекающем смертоносную местность высотой 12 000 футов, протагонист движется по так называемому маршруту «Дорога в небо». Неожиданно Майк, его гид и остальные пассажиры подвергаются нападению местных наемников, жаждущих наживы. Чтобы спасти себя и невинных путешественников, персонаж Нисона решает сразиться с бандитами.

Режиссером и сценаристом боевика выступит создатель оригинального фильма Джонатан Хенсли. Подробности остального актерского состава пока неизвестны. Первая часть вышла в период пандемии коронавируса, из-за чего в прокате картина не добилась особого успеха, но в дальнейшем оказалась весьма востребована на стрим-сервисе Netflix.

Съемки «Ледяного драйва: Дорога в небо» стартуют в первом квартале 2024 года.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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