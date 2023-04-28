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Киноафиша Новости Появился новый динамичный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов»

Появился новый динамичный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов»

28 апреля 2023 12:22
Появился новый динамичный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов»

Автоботы и Максималы попытаются предотвратить вторжение Юникрона.

Киностудия Paramount Pictures представила новый трейлер приключенческого блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов», являющегося уже седьмым фильмом франшизы про гигантских роботов. Если первый ролик носил исключительно ознакомительный характер, то в свежем видео уже полноценно обрисовывается сюжет.

Новый фильм является одновременно сиквелом и мягким перезапуском киносерии. Действие развернется в 1994 году, то есть спустя семь лет после событий «Бамблби». В центре сюжета окажутся бывший военный эксперт из Бруклина Ной Диас (Энтони Рамос) и молодая девушка Елена (Доминик Фишбэк), специализирующаяся на исследованиях древних артефактов. Главные герои окажутся невольно вовлечены в эпический конфликт Автоботов и Десептиконов. Враждебная раса роботов намерена привести к Земле галактического пожирателя миров Юникрона — он настолько большой и могущественный, что способен поглощать планеты. Чтобы предотвратить апокалипсис, Оптимусу Прайму (Питер Каллен) и его команде придется объединиться с расой звероподобных Максималов.

В голосовой актерский состав картины также вошли Рон Перлман (Оптимус Праймал), Мишель Йео (Эйр Рейзор), Пит Дэвидсон (Мираж), Питер Динклэйдж (Скердж), Лайза Коши (Арси), Себастьян Манискалко (Уилджек), Джон Ди Маджио (Стратосфер) и ЭмДжей Родригес (Найтберд). Режиссером выступил Стивен Кейпл — младший («Крид 2»). Над сценарием работали Джоби Харольд («Армия мертвецов»), Джеймс Вандербилт («Крик 6») и авторы сериала «Семья черной мафии» Дарнелл Метайер и Джош Питерс.

Премьера «Трансформеров: Восхождение Звероботов» состоится 9 июня.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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