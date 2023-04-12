Наемница Дженнифер Лопес спасает свою дочь в трейлере боевика «Мать»

Netflix представил трейлер боевика «Мать». Центральные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес («Моя пиратская свадьба»), Джозеф Файнс («Рассказ служанки»), брат Рэйфа Файнса, Люси Паэс («Черная месса»), Омари Хардвик («Армия мертвецов») и Пол Рэйси («Звук металла»).

По сюжету, бывшая наемная убийца (Лопес) заключает сделку с ФБР, чтобы помочь правоохранительным органам задержать двух опасных преступников, однако операция по их поимке оказывается провалена. Героиня осознает, что теперь ее родные не могут быть в безопасности рядом с ней. Она принимает решение бросить свою новорожденную дочь ради ее же безопасности и залечь на дно. Много лет спустя ее повзрослевшая дочь (Паэс) попадает в заложники к ускользнувшим злодеям, что вынуждает наемницу выйти на свет и вернуться в жизнь своего ребенка. Она вызволяет дочь из плена и начинает учить ее справляться с любыми опасностями.

Поставила фильм Ники Каро, наиболее известная по игровой адаптации «Мулан» и драме «Жена смотрителя зоопарка». Сценарий написали Миша Грин («Страна Лавкрафта»), Андреа Берлофф («Голос улиц») и Питер Крэйг («Бэтмен»).

Премьера «Матери» состоится на Netflix 12 мая.