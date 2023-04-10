Стало известно, когда выйдут заключительные серии «Манифеста»

Стрим-сервис Netflix анонсировал дату выхода заключительных десяти серий финального четвертого сезона сериала «Манифест». Премьера новых эпизодов состоится на стриминговом сервисе 2 июня.

Главные роли в шоу исполняют Холли Тейлор («Хороший доктор»), Мелисса Роксбур («Путешественники»), Джошуа Даллас («Однажды в сказке»), Дж. Р. Рамирез («Джессика Джонс») и Луна Блэйз Бойд («Трудности ассимиляции»).

В центре истории — пассажиры авиарейса 828, таинственным образом переместившиеся на пять лет вперед во время полета. Вскоре после прибытия они начинают слышать странные голоса, призывающие их к действиям. Согласно синопсису, в финальных сериях герои столкнуться с «суровым контролем со стороны Реестра 828, из-за которого они более не могут свободно отвечать на призыв голосов. Загадочный инцидент дарует им зловещие предупреждения о катастрофе библейского масштаба, что еще сильнее осложняет жизнь пассажиров».

Примечательно, что дата релиза новых серий, 2 июня, является важной частью сюжета самого шоу. Герои множество сталкиваются с ней по ходу повествования даже принимают ее за дату своей смерти. Однако позже выясняется, что 2 июня 2024 года является не датой их гибели, а датой конца света. В новых сериях пассажиры попытаются предотвратить катаклизм и остановить злодейку Анджелину Мейер (Тейлор), все более погружающуюся в глубины тьмы.