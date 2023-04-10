Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Блуждающая Земля 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Стало известно, когда выйдут заключительные серии «Манифеста»

Стало известно, когда выйдут заключительные серии «Манифеста»

10 апреля 2023 15:57
Стало известно, когда выйдут заключительные серии «Манифеста»

Премьера новых эпизодов состоится в значимую для сериала дату.

Стрим-сервис Netflix анонсировал дату выхода заключительных десяти серий финального четвертого сезона сериала «Манифест». Премьера новых эпизодов состоится на стриминговом сервисе 2 июня.

Главные роли в шоу исполняют Холли Тейлор («Хороший доктор»), Мелисса Роксбур («Путешественники»), Джошуа Даллас («Однажды в сказке»), Дж. Р. Рамирез («Джессика Джонс») и Луна Блэйз Бойд («Трудности ассимиляции»).

В центре истории — пассажиры авиарейса 828, таинственным образом переместившиеся на пять лет вперед во время полета. Вскоре после прибытия они начинают слышать странные голоса, призывающие их к действиям. Согласно синопсису, в финальных сериях герои столкнуться с «суровым контролем со стороны Реестра 828, из-за которого они более не могут свободно отвечать на призыв голосов. Загадочный инцидент дарует им зловещие предупреждения о катастрофе библейского масштаба, что еще сильнее осложняет жизнь пассажиров».

Примечательно, что дата релиза новых серий, 2 июня, является важной частью сюжета самого шоу. Герои множество сталкиваются с ней по ходу повествования даже принимают ее за дату своей смерти. Однако позже выясняется, что 2 июня 2024 года является не датой их гибели, а датой конца света. В новых сериях пассажиры попытаются предотвратить катаклизм и остановить злодейку Анджелину Мейер (Тейлор), все более погружающуюся в глубины тьмы.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Читать далее 9 апреля 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Читать далее 10 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
Related video