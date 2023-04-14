.Сэмюэл Л Джексон и Джон Дэвид Вашингтон снимутся в экранизации пьесы «Уроки фортепиано»

Ранее они сыграли главные роли в бродвейской постановке по этому же произведению.

Netflix объявил актерский состав будущей экранизации пьесы американского драматурга Августа Уилсона «Уроки игры на фортепиано» (1987). В адаптации снимутся Сэмюэл Л. Джексон («Последние дни Птолемея Грея»), Джон Дэвид Вашингтон («Довод»), Рэй Фишер («Лига справедливости Зака Снайдера»), Майкл Поттс («Ма Рейни: Мать блюза») и другие.

Примечательно, что ранее все эти актеры сыграли роли в бродвейском спектакле по «Урокам игры на фортепиано», ставшем самым успешным представлением по произведениям Уилсона на Бродвее. Режиссером постановки стала ЛаТаня Ричардсон Джексон, жена Сэмюэла Л. Джексона

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Действие пьесы разворачивается в 1936 году в городе Питтсбург сразу после Великой депрессии. В центре истории — семейство Чарльз во главе с патриархом Докером Чарльзом (Джексон), владеющее пианино, которое украшено изящными узорами, вырезанными их порабощенными предками. Вашингтон исполнит роль племянника Докера Боя Вилли. Этого же персонажа в оригинальной постановке 1987 года сыграл Джексон.

Постановкой фильма займется Малкольм Вашингтон, ранее работавший в качестве продюсера над драмой «Северный Голливуд». Он также напишет адаптированный сценарий вместе с Вирджилом Уильямсом («Ферма «Мадбаунд»).