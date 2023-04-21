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Киноафиша Новости Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил

Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил

21 апреля 2023 14:28
Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил

Кинофраншиза "Гарри Поттер" остаётся одним из самых ярких и популярных примеров отличного кастинга в истории кино, а дискуссии вокруг актерского состава – лишь свидетельство того, насколько важным является этот мир для миллионов поклонников по всему земному шару. 

Главные герои франшизы – Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон – кажутся идеальным кастом для своих ролей.

Несмотря на то, что некоторые фанаты могут до сих пор критикуют исполнение роли Гермионы Эммой Уотсон, давайте будем честными: она – идеальная Гермиона, представить кого-то другого в этой роли сегодня попросту невозможно (и тот факт, что Эмма Уотсон и в реальной жизни действительно такая, этому немало помогает).

В общем, почти все актеры в "Гарри Поттере" – на своём месте, и лишь один, по мнению фанатов, был тотальным мискастом, который портит всё впечатление. Это – Станислав Яневский, сыгравший в "Гарри Поттере" Виктора Крума, ловца болгарской команды по квиддичу.

Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил

Прежде всего, стоит отметить, что ловец должен быть самым легким и быстрым игроком на поле, обладать острым зрением и умением управлять метлой одной рукой или без рук вовсе. Теперь вспомните Виктора Крума, которого сыграл болгарский актёр – мускулистый и крепкий, словно качок. Кстати, Яневский в итоге действительно выстроил карьеру в боевых искусствах, так что его "типаж" был очевиден с самого начала.

Станислава Яневского нашла директор по кастингу Фиона Вир. У него даже не было опыта в актерском мастерстве, и перед прослушиванием ему пришлось посещать актерские курсы. В книгах Роулинг Крум описывался совсем иначе. Но в итоге мы получили актера-культуриста. Вот что писала сама Роулинг про этого персонажа в книгах:

"Виктор Крам был худым, темноволосым, с лицом землистого цвета, внушительным крючковатым носом и густыми чёрными бровями. Он походил на большую хищную птицу. С трудом верилось, что ему всего восемнадцать."

Ирония заключается в том, что в фильме "Гарри Поттер и Кубок огня" помощник Игоря Каркарова (персонаж, существующий только в фильмах, в книгах его изначально не было) – как раз худощавый парень с длинными жирными волосами, густыми темными бровями и крючковатым носом. Другими словами, он выглядит точно так, как Виктор Крум был описан в книгах. И этот самый актёр на самом деле проходил прослушивание на роль Крума, но продюсеры "Гарри Поттера" заявили, что он, дескать, совсем не похож на персонажа.

Помимо того, что актёра считают полным мискастом, фанаты "Гарри Поттера" с годами начали осознавать, как на самом деле странно – и это ещё мягко говоря – из-за внешности Яневского в фильме выглядят отношения Виктора и Гермионы. Виктор и в каноне был взрослым 18-летним молодым человеком, в то время как Гермиона была всего лишь 14-летней девочкой, что делает их "дружбу" немного странной. А "благодаря" тому, что Яневский выглядит в фильме ну никак не на 18, вся эта ситуация становится похожей на кринж.

Каст Гарри Поттера был почти идеальным, и лишь 1 актер всё испортил

В заключение стоит сказать, что каст актеров в фильмах о Гарри Поттере действительно был почти идеальным. Зрители с любовью вспоминают исполнителей главных ролей и их яркие образы. Однако, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, и всегда найдутся те, кто будет высказывать своё мнение о том, что тот или иной персонаж мог бы выглядеть иначе. Наверное, стоит сказать спасибо кастинг-специалистам за то, что неудачным выбором в итоге оказался только один актер: кто знает, что с нашей любимой серией сотворит грядущая "сериальная" адаптация от HBO?

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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