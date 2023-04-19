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Киноафиша Новости Тест, который поймут только поттероманы: Кто ты из привидений Хогвартса?

Тест, который поймут только поттероманы: Кто ты из привидений Хогвартса?

19 апреля 2023 14:51
Тест, который поймут только поттероманы: Кто ты из привидений Хогвартса?

Пока HBO вовсю разрабатывает сериальный ребут Гарри Поттера, мы вспоминаем старый добрый оригинал.

Волшебство и магия этой вселенной вдохновляют многих на протяжении уже нескольких десятилетий. Сегодня мы приглашаем вас пройти уникальный тест, который разработан специально для настоящих поттероманов. Готовы узнать, кто вы из привидений Хогвартса?

Хогвартс – это не только место, где обучаются юные волшебники и ведьмы, но и дом для множества магических существ и духов. Привидения играют важную роль в повседневной жизни Хогвартса, они являются свидетелями истории, хранителями тайн и, порой, мудрыми советчиками.

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В этом тесте мы предложим вам ответить на ряд вопросов, касающихся вашей личности, предпочтений и реакций на различные ситуации. В зависимости от ваших ответов, мы определим, к какому из знаменитых привидений Хогвартса вы могли бы принадлежать: гриффиндорский Почти Безголовый Ник, жутковатый Кровавый Барон или, быть может, Толстый Монах?

Проходя тест, помните, что ваши ответы не должны основываться на предпочтении определенного факультета Хогвартса или любимых персонажей. Старайтесь отвечать максимально честно и открыто, чтобы результат был как можно более точным.

Тест состоит из 7 вопросов, каждый из которых предлагает несколько вариантов ответа. Выберите тот ответ, который кажется вам наиболее подходящим для вашей личности. После прохождения теста, вы узнаете, на какое привидение Хогвартса вы больше всего похожи по характеру, а также получите небольшую характеристику вашего "привиденческого" альтер-эго.

Фото: Archives
Елена Королева
Елена Королева
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