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Киноафиша Новости Лили-Роуз Депп становится «отвязной поп-дивой» в новом эротичном трейлере сериала «Кумир»

Лили-Роуз Депп становится «отвязной поп-дивой» в новом эротичном трейлере сериала «Кумир»

18 апреля 2023 10:23
Лили-Роуз Депп становится «отвязной поп-дивой» в новом эротичном трейлере сериала «Кумир»

Канал HBO огласил дату премьеры.

Кабельный канал HBO презентовал полноценный трейлер сериала «Кумир» от студии A24 и создателя «Эйфории» Сэма Левинсона. Как и ранее выпущенные тизеры, новое промовидео изобилует эротикой с Лили-Роуз Депп и сценами с загадочным персонажем Абеля Тесфая, также известного под творческим псевдонимом The Weeknd. Вместе с этим в ролике оглашена официальная дата премьеры — шоу стартует в эфире 4 июня.

В центре сюжета окажется откровенная история об изнанке шоу-бизнеса и появлении новой противоречивой звезды. Главная героиня истории — восходящая поп-дива Джоселин (Депп), которая заводит знакомство с таинственным и одержимым сексом владельцем лос-анджелесского ночного клуба Тедросом (The Weeknd). Подающая надежды певица стремится покорить сцену, а ее новый могущественный знакомый параллельно является лидером тайного культа. Порочная связь становится для обоих героев судьбоносной.

Проект обрел скандальную репутацию еще на стадии съемок, что стало для него отличной рекламой. HBO возлагает на сериал большие надежды. Первые серии будут показаны в рамках внеконкурсной программы грядущего Каннского кинофестиваля.

Левинсон выступает как главный режиссер, продюсер и соавтор сценария. Шоураннером значится Джо Эпштейн. В актерский состав вошли Трой Сиван, Дэн Леви, Дебби Райан, Рэйчел Сеннотт, Стив Зиссис, Хари Неф, Элизабет Беркли, Тайсон Риттер, Нико Хирага, Мелани Либерд, Сюзанна Сон, Элай Рот, Давайн Джой Рэндольф, Хэнк Азария и покойная Энн Хеч.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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