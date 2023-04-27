Кара Делевинь сыграет с Ким Кардашьян и Эммой Робертс в 12-м сезоне «Американской истории ужасов»

Телеканал FX сообщил о том, что Кара Делевинь присоединилась к актерскому составу двенадцатого сезона хоррор-антологии «Американская история ужасов». Какого именно персонажа она сыграет, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что ведущие роли исполнят Ким Кардашьян и Эмма Робертс.

Двенадцатый сезон сериала будет основан на романе писательницы Даниэль Валентайн Delicate Condition («Нежное состояние»), который выйдет в свет в августе этого года. В центре сюжета — женщина, убедившая себя в существовании некой злой фигуры, готовой пойти на что угодно ради того, чтобы она не забеременела. Создатели сериала характеризуют предстоящий сезон как «феминистское переосмысление «Ребенка Розмари».

Шоураннером и сценаристом сезона выступает Хэлли Фейффер, ранее работавшая над криминальной драмой «Американская история преступлений» и драмеди «Шучу».

Делевинь наиболее известна как супермодель, а также звезда фильмов «Валериан и город тысячи планет» и «Отряд самоубийц». Последними ее кинопроектами на данный момент являются фэнтезийный сериал «Карнивал Роу» и детектив «Убийства в одном здании», удостоенный номинации на премию Гильдии актеров США за лучший актерский ансамбль.

Дата премьеры двенадцатого сезона «Американской истории ужасов» пока не объявлена.