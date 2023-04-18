Бенедикт Камбербэтч исполнит главную роль в мини-сериале по роману «Как остановить время»

Бенедикт Камбербэтч вспомнил о своем давнем проекте, с которым он связан уже порядка шести лет. Как сообщает The Hollywood Reporter, звезда «Доктора Стрэнджа» и «Шерлока» сыграет ведущую роль в мини-сериале по мотивам литературного бестселлера Мэтта Хейга «Как остановить время».

В первоисточнике писатель объединил несколько жанров: фантастику, мелодраму и шпионский триллер. Главный герой повествования — Том Хазард (Камбербэтч), мужчина с крайне редким заболеванием под названием анагерия. Из-за этого протагонист живет уже несколько веков. Том не единственный человек со столь необычным недугом. На протяжении всей истории подобных ему боялись, не понимали и преследовали. Вся их жизнь сопровождена потерями, так как эти люди постоянно становятся свидетелями смерти своих друзей, любимых и детей. Надеясь выжить в переменчивом мире и упростить свое существование, страдающие от анагерии создали тайное общество для самозащиты. Для того чтобы в нем состоять, необходимо следовать строгому своду правил. Одно из них Том намерен нарушить, а именно — никогда не влюбляться.

Изначально, кинокомпания StudioCanal планировалось экранизировать книгу в формате полнометражного фильма, но за прошедшее время концепция значительно изменилась. Постановщиком шестисерийного проекта выступит шведский кинематографист Томас Альфредсон, с которым Камбербэтч ранее сотрудничал на съемках триллера «Шпион, выйди вон!». За сценарную адаптацию отвечает Д.С. Мур («Убивая Еву», «Темпл»). Камбербэтчу также вошел в команду исполнительных продюсеров.

Съемки начнутся в 2024 году и пройдут в Лондоне и в Европе.