Мишель Йео контактирует с духами в трейлере детектива об Эркюле Пуаро «Призраки в Венеции»

В продолжении «Убийства в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле» главный герой столкнется с мистической загадкой.

Студия 20th Century выпустила тизер-трейлер детектива «Призраки в Венеции», основанного на одноименном романе Агаты Кристи. В ленте, являющейся прямым сиквелом «Убийства в Восточном экспрессе» и «Смерти на Ниле», освещается очередное запутанное дело великого сыщика Эркюля Пуаро, которого вновь сыграл Кеннет Брана.

Действие разворачивается в Венеции в канун Хэллоуина, а в центре сюжета окажется очередная запутанная загадка. После Второй мировой войны Пуаро уходит на пенсию в добровольное изгнание. Находясь в самом гламурном городе мира, он нехотя посещает спиритический сеанс в полуразрушенном особняке. Когда один из гостей необъяснимым образом становится жертвой убийства, детектива затягивает в зловещий мир сверхъестественных тайн.

Режиссером снова выступил сам Брана. Ранее он говорил, что основной темой новой ленты является потеря веры. Через новое расследование главный герой должен будет встретиться лицом к лицу с собственными призраками и примириться с ними.

Вместе с Браной в звездный актерский состав вошли обладательница премии «Оскар» Мишель Йео, а также Джейми Дорнан, Джуд Хилл, Тина Фей, Келли Райлли, Эмма Лейрд, Кайл Аллен, Али Хан, Риккардо Скамарчо и Камилль Коттен. Сценарий триквела написал автор двух предыдущих картин франшизы Майкл Грин.

Премьера «Призраков в Венеции» намечена на 15 сентября.