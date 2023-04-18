Круговорот страстей и искусства: вышел трейлер сериала «Балет» с Аллой Сигаловой в главной роли

Видеосервис Wink представил полноценный трейлер многосерийной психологической драмы «Балет», ведущие роли в которой сыграли Алла Сигалова, Маруся Фомина и Федор Бондарчук. Вместе с этим прояснилась официальная дата премьеры шоу — эпизоды начнут выходить с 18 мая.

В центре повествования окажется Рута Майерс (Сигалова) — некогда знаменитая советская прима-балерина, а ныне преуспевающий хореограф с мировым именем. Спустя четыре десятилетия главная героиня возвращается в родную страну для постановки оригинального спектакля на сцене главного балетного театра страны. Она приезжает по приглашению Игоря Корнеева (Федор Бондарчук), нового директора. Из-за длительной отлучки Руте заново приходится выстраивать отношения с друзьями и врагами, а также общаться с худруком театра Андреем Прониным (Игорь Гордин). В далеком прошлом они были парой, а теперь старые чувства вспыхивают с новой силой и их отношения опять выходят за рамки. В попытке разобраться с ситуацией и выбраться из эпицентра страстей, далеких от искусства, Рута ставит на кон огромные деньги, амбиции и карьеру.

Режиссером выступил постановщик сериала «Happy End» Евгений Сангаджиев. Автором идеи и шоураннером является Алексей Киселев, а сценарий написали Анастасия Корецкая, Лев Мурзенко, Серафим Ореханов и сам Сангаджиев. В актерский состав также вошли Полина Агуреева, Евгения Добровольская, Петр Райков, Ирина Апексимова, Лиза Янковская, Артур Бесчастный, Мария Абашова и Елена Морозова.