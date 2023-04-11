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Киноафиша Новости Качество важнее: в этом году второй сезон «Аркейн» ждать не стоит

Качество важнее: в этом году второй сезон «Аркейн» ждать не стоит

11 апреля 2023 12:31
Качество важнее: в этом году второй сезон «Аркейн» ждать не стоит

Создатель сериала назвал хорошую и плохую причину его долгой разработки.

Генеральный директор Riot Games Николо Лоран подтвердил информацию о том, что премьера второго сезона анимационного сериала «Аркейн» не состоится в 2023 году. Лоран опубликовал ролик на популярном сервисе для обмена видео Bilibili, в котором сказал:

«Я только что посмотрел третий эпизод второго сезона перед полетом в Китай. У нас есть прогресс в разработке, но второй сезон еще не готов. На то существуют две причины, хорошая и плохая. Хорошая причина заключается в том, что зрителям нужен качественный проект, поэтому мы просто не хотим спешить. Работа требует времени».

Лоран добавил, что изначально команда даже не подозревала о том, что сериал станет таким популярным, поэтому начала разработку второго сезона позднее, чем могла бы:

«Плохая причина состоит в том, что, честно говоря, мы не знали, будет ли первый сезон успешным. Поэтому мы начали работать над вторым сезоном достаточно поздно. Мы просто не знали. Если бы я знал, что «Аркейн» станет популярным, мы бы начали делать второй сезон намного раньше. Но мы не знали. Поэтому мы подождали, и теперь расплачиваемся за это».

«Аркейн» основан на популярной онлайн-игре League of Legends и повествует о фэнтезийном городе Пилтовере, где магия сосуществует с высокими технологиями. В центре сюжета — сестры Ви и Джинкс, которые провели все детство в подземных трущобах, полных опасных бандитов и сумасшедших злодеев. Сериал дебютировал на Netflix в ноябре 2021 года и получил признание критиков.

По слухам, успех «Аркейн» побудил Riot Games запустить и другие проекты по League of Legends. Ранее компания опубликовала вакансии на должности специалистов в области создания игровых фильмов и сериалов, что может свидетельствовать о том, что она стремится создать свою киновселенную. Однако сама Riot Games эти сведения не подтвердила.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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