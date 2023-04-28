От второй звезды направо и прямо до утра: 9 главных экранизаций «Питера Пэна»

Сегодня на Disney+ вышел фильм «Питер Пэн и Венди» режиссера «Легенды о Зеленом рыцаре» Дэвида Лоури, рассказывающий о приключениях девочки-подростка, которая вместе с мальчиком, который не хотел взрослеть, и своими братьями улетает в Нетландию. Сказочная история, которую создал Джеймс Барри, корнями уходит в его детство. Когда ему было шесть, он пережил смерть своего старшего брата Дэвида: его они с мамой будут называть «мальчиком, который не хотел взрослеть». Но Питер Пэн отсылает не только к его брату и самому Барри, рост которого из-за осложнений после простуды так и не превысил 161 см. На образ мальчика из Нетландии его вдохновил мечтательный и любознательный Майкл – сын Сильвии Дэвис, с которой он дружил. В честь выхода новой версии истории о Питере Пэне вспоминаем и другие экранизации произведения Джеймса Барри.

Питер Пэн (1924)

В 1924 году вышла первая экранизация произведения Джеймса Барри. Писатель тоже принимал активное участие в работе над черно-белым немым фильмом. Именно он утвердил на роль Питера Пэна семнадцатилетнюю дебютантку Бетти Бронсон. Эта экранизация практически полностью повторяет сюжет оригинала: «мальчик, который не хотел взрослеть» забирает с собой в волшебную Нетландию детей семейства Дарлингов. Там дети встречают пропащих мальчишек, фею Динь-Динь и жестоких пиратов, среди которых заклятый враг Питера Пэна – капитан Крюк. Большинство диалогов в фильме, представленных в виде субтитров, совпадают с текстом повести Барри, но некоторые отличия от текста в картине все же есть. Например, в «Питере Пэне» впервые появляется Нана – ньюфаундленд, который присматривает за детьми в отсутствие родителей. Первую экранизацию хвалили за воплощение «полетов» детей – простые спецэффекты создавали ощущение, что герои действительно парили в воздухе.

Питер Пэн

Самая известная экранизация «Питера Пэна» – классический полнометражный мультфильм студии Disney. Эта адаптация подарила нам самый известный образ «мальчика, который не хотел взрослеть»: рыжеволосый подросток с заостренными, как у эльфа, ушами своей одеждой и бойким нравом напоминал Робин Гуда. Мультфильм, представленный на Каннском кинофестивале в 1953 году, познакомил зрителя с обаятельными персонажами, многие из которых запоминаются благодаря своему характеру и детальному дизайну – тот же смелый искатель приключений Питер, ревнивая и вредная фея Динь-Дилинь, мечтательная, но в то же время очень ответственная и мудрая не по годам Венди Дарлинг, кровожадный капитан Крюк, который, несмотря на грозный вид, до смерти боится крокодила, и верный помощник главного антагониста мистер Сми – немного неуклюжий и в глубине души настоящий добряк. Однако, несмотря на хорошо прописанных центральных героев, в «Питере Пэне» присутствует дискриминация коренных народов Северной Америки. Песни и «шутки» о племени алгонкинов и вовсе – расистские. По этой причине в описаниях некоторых классических мультфильмов на официальном сайте Disney+ есть дисклеймеры об «устаревших культурных стереотипах».

Мультфильм, в котором дети Дарлингов летят в Нетландию, – трогательная, увлекательная, местами очень забавная и грустная история о принятии неизбежности взросления. В экранизации также идет речь о влюбленности Венди в «мальчика, который не хотел взрослеть», однако он относится к ней как к матери – на эту линию в оригинальном тексте лишь намекали. Стоит отметить, что «Питер Пэн» – очень личный проект для самого Уолта Диснея. Он играл «мальчика, который не хотел взрослеть» в школьной постановке, поэтому мультфильм наполнен ностальгией по утраченному детству, которая передается зрителю. Кстати, благодаря этой экранизации произведения Джеймса Барри в поп-культуре закрепилось такое понятие, как «синдром Питера Пэна» – нежелание взрослеть. Также интересно, что мультфильм должен быть начинаться с предыстории героя, а собаку Нану хотели отправить в волшебную страну вместе с детьми, но позже от этих идей отказались. В 2002 году вышло продолжение «Питера Пэна», в котором в Нетландию летит дочка Венди – Джейн.

Питер Пэн

Существует и советская экранизация «Питера Пэна» – двухсерийный музыкальный фильм режиссера Леонида Нечаева, снявшего «Приключения Буратино» и «Про Красную Шапочку». Сюжетно эта версия мало чем отличается от произведения Джеймса Барри, вот только в конце в волшебную страну уже отправляется дочь Венди – девочка-подросток Джейн. Белокурого Питера Пэна, которого сыграл мальчик, так больше нигде и не появившийся, в фильме озвучивала актриса Татьяна Канаева. А все песни герой поет голосом Светланы Степченко. Музыкальная советская экранизация тем не менее получилась довольно симпатичной.

Питер Пэн

«Капитан Крюк», режиссером которого был великий Стивен Спилберг, интересно переосмысляет классическую историю Питера Пэна. В этой версии, приближенной к реальной жизни, мальчик давно покинул Нетландию и вырос. Серьезного и ответственного юриста по имени Питер Беннинг играет Робин Уильямс. У него есть жена Мойра – внучка той самой Венди – и двое очаровательных детей: дочь Мэгги и сын Джек. Однажды они отправляются в Лондон на званый ужин бабушки Венди. И во время торжества коварный капитан Крюк, которого играет неподражаемый Дастин Хоффман, похищает детей Питера. Теперь герою предстоит отправиться в Нетландию вместе с феей Динь-Динь (Джулия Робертс), снова поверить в магию, научиться летать и сразиться со своим заклятым врагом.

«Капитан Крюк» – динамичная и любопытная адаптация «Питера Пэна» от культового режиссера, которая считается одним из лучших фильмов по мотивам классического произведения. Волшебная атмосфера, трогательная история о том, как важно иногда возвращаться в детство и верить в чудо, звездный состав и пять номинаций на премию «Оскар» – главные причины познакомиться с этим шедевром, если вы почему-то его пропустили. История о Питере Пэне очень близка самому Спилбергу, ведь он известный кидалт, который до сих пор видит магию в обыденных вещах, и переносит свое восхищение простыми радостями жизни на экран. Интересно, что благодаря «Капитану Крюку» зародилась дружба между режиссером и Робином Уильямсом, которая продолжалась вплоть до смерти актера в 2014 году.

Капитан Крюк

Один из самых красивых и трепетных фильмов про Питера Пэна – Картина П. Дж. Хогана, снявшего «Свадьбу моего лучшего друга». По сюжету, Венди вместе с братьями и Питером Пэном отправляются в Нетландию, где познакомятся с пропащими мальчишками и племенем алгонкинов, увидят русалок и встретятся с опасными пиратами под предводительством капитана Крюка, которого играет Джейсон Айзекс – Люциус Малфой из «Гарри Поттера».

Эта версия знаменитой сказки, в отличие от других экранизаций, больше внимания уделяет романтическим отношениям между Венди Дарлинг и Питером Пэном, которые были обречены на провал из-за бесчувственности и нежелания взрослеть лидера пропащих мальчишек. На попытках девочки разобраться с первой влюбленностью отчасти и строится повествование. По сути, «Питер Пэн» 2003 года – одна большая метафора взросления со всеми его радостями и горькими разочарованиями. Стоит отметить, что фильм посвящен памяти Доди Аль-Файеда, который был исполнительным продюсером «Капитана Крюка» Спилберга. Мужчина хотел принять участие в работе над предстоящей экранизацией «Питера Пэна», но задолго до начала съемок погиб в аварии, в которую попал вместе с принцессой Дианой. В итоге место продюсера занял отец Доди Аль-Файеда – египетский миллиардер Махамед Аль-Файед. Фильм выделяется своей выразительной сказочностью и фэнтезийным образом «мальчика, который не хотел взрослеть». Роль Питера Пэна стала главной в карьере актера Джереми Самптера.

Питер Пэн

«Волшебная страна» режиссера Марка Форстера – не экранизация «Питера Пэна», а история о его создании, в которой тем не менее нашлось место для рассказов о приключениях мальчика, живущего в Нетландии. Байопик о Джеймсе Барри, которого играет Джонни Депп, трогательно освещает дружбу писателя с Сильвией Дэвис (ее роль исполняет Кейт Уинслет), воспитывавшей пятерых сыновей – они же стали прототипами для пропавших мальчишек. С женщиной он познакомился, гуляя в Кенсингтонских садах, а затем регулярно рассказывал ее детям истории о феях, русалках и пиратах, обитающих в волшебной Нетландии. Герой, который сам так и не повзрослел, погружается в мир фантазий о приключениях Питера Пэна, очевидно, представляя себя на его месте, и пишет сказку, которая однажды войдет в историю. «Волшебная страна», номинированная на семь премий «Оскар», будет интересна всем, кому нравятся байопики о писателях.

Волшебная страна

Британский сериал «Неверлэнд» – одна из экранизаций «Питера Пэна», в которой сказка разбивается о реальность. Действие приквела произведения Джеймса Барри разворачивается в Лондоне. По сюжету, Питер Пэн воспитывается в приюте для сирот. Его опекуном становится расчетливый и эгоистичный Джимми Крюк, который собирает шайку из беспризорных мальчишек и заставляет их воровать из карманов прохожих. Мошенник Крюк рассказывает Питеру, что если тот вместе с другими ребятами найдет клад с сокровищами, то они смогут попасть в Неверлэнд – волшебную страну с феями, русалками и пиратами.

Взяв за основу Оливера Твиста Диккенса, шоураннеры превратили историю о «мальчике, который не хотел взрослеть» в пронзительную драму о потерянном детстве. Питера Пэна сыграл Чарли Роу, который исполнил роль принца в «Щелкунчике и Крысином короле» Андрея Кончаловского. Его партнершей по фильму была еще совсем юная Эль Фаннинг. «Неверлэнд», в котором вера в сказочную страну – способ убежать от суровой реальности, понравится тем, кого интересует необычный взгляд на знакомые с детства истории.

Неверлэнд

Приключенческий фильм «Пэн: Путешествие в Нетландию» Джо Райта, режиссера «Гордости и предубеждения» и «Искупления», – еще один своеобразный приквел истории о «мальчике, который не хотел взрослеть». В этой вольной экранизации главный герой – двенадцатилетний мальчик из приюта, который живет мечтами и часто сбегает от реальности в мир своих фантазий. Однажды Питер выясняет, что плохие люди продают сирот пиратам из загадочной страны под названием Нетландия. В одну из ночей над приютом появляется гигантский корабль, и Пэна вместе с другими мальчишками похищают. Питер попадает в волшебную страну, которую держит в страхе капитан Черная Борода (Хью Джекман). Но жители Нетландии верят, что однажды, как гласит пророчество, придет герой, который свергнет кровожадного пирата, и они снова станут свободными.

Критики не высоко оценили предысторию Питера Пэна авторства Джо Райта. Многие сочли ее наивной и излишне театрализованной. Несмотря на звезд в кадре – Хью Джекмана, Аманду Сайфрид и Руни Мару (хотя выбор белокожей актрисы на роль Тигровой Лилии – крайне сомнителен), – фильм с треском провалился в мировом прокате, а его 150-миллионный бюджет не смог окупиться. «Пэн: Путешествие в Нетландию» настолько изобилует экшеном, что за сценами сражений и воздушных перестрелок невозможно разглядеть ни основную идею всего этого напыщенного карнавала (если она вообще была), ни успеть проникнуться симпатией к персонажам. Несмотря на то что в своем фильме Джо Райт, по сути, пытался раскрыть метафору оригинального произведения, а именно – рассказать о жизни после смерти, получилось у него, мягко говоря, не очень убедительно.

Пэн: Путешествие в Нетландию

Питер Пэн и Венди (2023)

«Питер Пэн и Венди» – самая свежая экранизация произведения Джеймса Барри. Сказочный фильм поставил режиссер «Легенды о Зеленом рыцаре» Дэвида Лоури, а значит, в его новой работе нас ожидают такие же живые и магические пейзажи и захватывающие, полные чудес, приключения. Роль Венди исполнила дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон . Стоит отметить, что этот образ ей идеально подходит. Роль коварного Капитана Крюка досталась Джуду Лоу. Как и в классической сказке, Венди вместе с братьями и Питером Пэном летят в Нетландию, где они знакомятся с пропащими мальчишками (и девчонками) и встречают опасных пиратов. В фильме много экшена, волшебства и веселья.