На ComicCon были показаны первые фрагменты из долгожданного мюзикла «Злая»

На конвенте владельцев кинотеатров CinemaCon, проходящем в Лас-Вегасе, руководитель студии Universal Донна Лэнгли представила первые кадры из будущего мюзикла «Злая», основанного на книге Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» и одноименной бродвейской постановке за авторством Винни Холцман. Лэнгли подчеркнула, что все показанные отрывки все еще находятся в стадии доработки.

Главные роли в картине исполняют Синтия Эриво («Лютер: Павшее солнце»), Ариана Гранде («Не смотрите наверх»), Джефф Голдблюм («Мир юрского периода: Господство»), Мишель Йео («Все везде и сразу») и Джонатан Бэйли («Бриджертоны»).

Главные героини — Эльфаба (Эриво), прозванная Злой Ведьмой Запада из-за ее плохой репутации, и Глинда (Гранде), нареченная Доброй Ведьмой из-за ее личной ссоры с Эльфабой. Как передает IndieWire, на презентации были показаны отрывки с Эльфабой в ее знаменитом зеленом облике, Изумрудным городом, Дорогой из желтого кирпича и летающими обезьянами. Репортеры также отмечают, что на экране мельком появилась Дороти. Кроме того, гостям мероприятия было представлено несколько музыкальных сцен из фильма, в том числе эпизод, в котором Эльфаба исполняет песню Defying Gravity.

Режиссером проекта выступает Джон М. Чу, ранее работавший над фильмами «На высоте мечты», «Безумно богатые азиаты» и «Иллюзия обмана 2». Он также присоединился к CinemaCon и заявил, что команда не полагается в производстве на одни лишь спецэффекты, а состоятельно выстраивает целый мир, тем самым совмещая декорации и графику. В качестве примера он рассказал о том, что группа самостоятельно создала цветочное поле из 9 млн тюльпанов.

«Злая» выйдет на экраны в 2024 году и станет лишь первой частью готовящейся дилогии. Премьера второй части состоится в 2025 году.