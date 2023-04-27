Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все страхи Бо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На ComicCon были показаны первые фрагменты из долгожданного мюзикла «Злая»

На ComicCon были показаны первые фрагменты из долгожданного мюзикла «Злая»

27 апреля 2023 17:14
На ComicCon были показаны первые фрагменты из долгожданного мюзикла «Злая»

Музыкальные номера, Зеленая ведьма и Изумрудный город.

На конвенте владельцев кинотеатров CinemaCon, проходящем в Лас-Вегасе, руководитель студии Universal Донна Лэнгли представила первые кадры из будущего мюзикла «Злая», основанного на книге Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» и одноименной бродвейской постановке за авторством Винни Холцман. Лэнгли подчеркнула, что все показанные отрывки все еще находятся в стадии доработки.

Главные роли в картине исполняют Синтия Эриво («Лютер: Павшее солнце»), Ариана Гранде («Не смотрите наверх»), Джефф Голдблюм («Мир юрского периода: Господство»), Мишель Йео («Все везде и сразу») и Джонатан Бэйли («Бриджертоны»).

На ComicCon были показаны первые фрагменты из долгожданного мюзикла «Злая»

Главные героини — Эльфаба (Эриво), прозванная Злой Ведьмой Запада из-за ее плохой репутации, и Глинда (Гранде), нареченная Доброй Ведьмой из-за ее личной ссоры с Эльфабой. Как передает IndieWire, на презентации были показаны отрывки с Эльфабой в ее знаменитом зеленом облике, Изумрудным городом, Дорогой из желтого кирпича и летающими обезьянами. Репортеры также отмечают, что на экране мельком появилась Дороти. Кроме того, гостям мероприятия было представлено несколько музыкальных сцен из фильма, в том числе эпизод, в котором Эльфаба исполняет песню Defying Gravity.

Режиссером проекта выступает Джон М. Чу, ранее работавший над фильмами «На высоте мечты», «Безумно богатые азиаты» и «Иллюзия обмана 2». Он также присоединился к CinemaCon и заявил, что команда не полагается в производстве на одни лишь спецэффекты, а состоятельно выстраивает целый мир, тем самым совмещая декорации и графику. В качестве примера он рассказал о том, что группа самостоятельно создала цветочное поле из 9 млн тюльпанов.

«Злая» выйдет на экраны в 2024 году и станет лишь первой частью готовящейся дилогии. Премьера второй части состоится в 2025 году.

Фото: Universal Pictures; Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени 7 сериалов, похожих на Бриджертон, которые точно стоят потраченного времени Читать далее 27 апреля 2023
Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Тест: Вы не жили в СССР, если не сможете ответить хотя бы на 8/10 вопросов о советском кино Читать далее 28 апреля 2023
Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Помните красотку из Американского пирога? Вот как она выглядит в 49 лет Читать далее 27 апреля 2023
8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших 8 сериалов, похожих на Сверхъестественное: список лучших Читать далее 27 апреля 2023
6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? 6 худших профессоров Хогвартса: Снейп на первом месте, а кто ещё в списке? Читать далее 27 апреля 2023
Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Дэниел Рэдклифф всё ещё получает миллионы с Гарри Поттера, хотя он кончился 10 лет назад Читать далее 28 апреля 2023
Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Тест: только настоящие знатоки угадают 16 фильмов СССР по фразе Читать далее 27 апреля 2023
Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Сериалы, похожие на Отчаянные домохозяйки: список 8 лучших Читать далее 27 апреля 2023
3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки 3 выдумки в «Великолепном веке», над которыми смеются историки Читать далее 27 апреля 2023
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять Читать далее 28 апреля 2023
Related video