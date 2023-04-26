Земля после инопланетного вторжения: вышел трейлер комедийного мультсериала «Маллиган»

Стрим-сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного анимационного сериала Mulligan («Маллиган»).

Центральных персонажей шоу озвучили Нат Факсон («Их собственная лига»), Крисси Тиган («Мистер Мэр»), Тина Фей («Убийства в одном здании»), Сэм Ричардсон («Выпускной класс») и Дэна Карви («Сэнди Уэкслер»). К ним также присоединились Дэниэл Рэдклифф («Странный Эл»), Ронни Чиэн («М3ГАН»), Айо Эдебири («Медведь») и Кевин Майкл Ричардсон («Миньоны: Грювитация»).

По сюжету, Земля подверглась разрушительной атаке инопланетян. Благодаря самоотверженным действиям главного героя Мэтти Маллигана (Факсон) захватчиков удалось остановить, но к тому моменту на всей планете в живых осталось лишь 1132 человека. В знак благодарности выжившие люди назначают Маллигана новым президентом США, тем самым возложив на его плечи миссию по возрождению человечества. Однако вскоре герой понимает, что эта задача намного труднее, чем ему казалась на первый взгляд. Выжившие не хотят слепо следовать приказам своего президента и готовы конфликтовать при каждом удобном случае. К счастью, на помощь Маллигану приходит его верная первая леди Люси Суван (Тейген), гениальный доктор Фарра Браун (Фей), эксцентричный вице-президент Картрайт Ламарр (Карви) и другие колоритные персонажи.

Шоураннерами и сценаристами проекта выступают Роберт Кэрлок и Сэм Минз, которые ранее уже работали вместе над комедийными сериалами «Студия 30» и «Несгибаемая Кимми Шмидт».

Премьера «Маллигана» состоится на Netflix 12 мая.