Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Посредственный сиквел: критики прохладно приняли «Убийство в Париже»

Посредственный сиквел: критики прохладно приняли «Убийство в Париже»

3 апреля 2023 14:18
Посредственный сиквел: критики прохладно приняли «Убийство в Париже»

Часть журналистов раскритиковала сценарий фильма, а другая — похвалила игру Адама Сэндлера и Дженнифер Энистон.

В сети появились рецензии на детективную комедию «Убийство в Париже», являющуюся сиквелом фильма «Убийство на яхте» (2019). По сюжету, супруги-детективы Ник (Адам Сэндлер) и Одри (Дженнифер Энистон) Шпиц получают приглашение на роскошную свадьбу своего индийского друга-миллиардера Викрама. Прямо в разгар церемонии они узнают о том, что жених был похищен, а его телохранитель убит. Ник и Одри сразу же берутся за расследование этого таинственного дела.

Журналисты отнеслись к картине крайне неоднозначно: одна часть обозревателей похвалила ленту за возвращение блестящего актерского дуэта Сэндлера и Энистон и возросший масштаб действия, в то время как другая — раскритиковала фильм за слабый сценарий и детективную составляющую. Например, Венлей Ма из News.com.au написала:

«Убийство в Париже» больше предшественника, но оказался позабыт тот факт, что это должен быть детектив, а не просто дикий авантюрный фильм в европейском антураже».

В то же время Джейк Койл из Associated Press отметил, что одного только выступления центрального актерского дуэта достаточно для того, чтобы простить фильму все слабости:

«Как и первая часть, «Убийство в Париже» построено на старомодном обаянии звезд и взаимодействии между Сэндлером и Энистон. Они хорошо играют в дуэте, и иногда этого достаточно».

Питер Трэверс из ABC News, как и несколько других критиков, заявил, что создателям оригинального фильма не стоило тратить время на съемки сиквела, поскольку на фоне современных конкурентов по жанру он выглядит откровенно слабо:

«С тех пор, как «Достать ножи» вернули жанр детектива к жизни, принимать такие ленивые, тупые фильмы, попусту тратящие время своих актеров, с каждым днем становится все труднее. Современные нейросети могли бы написать более оригинальный сценарий, чем этот».

Бильге Эбири из Vulture отметил, что фильм может доставить зрителям удовольствие, если они будут воспринимать его не как детектив, а как комедию:

«Детективная тайна в «Убийстве в Париже» не выдерживает никакой критики, но фильм отыгрывается в других моментах. На этот раз отдельные комедийные фрагменты действительно хорошо складываются вместе».

Общий балл одобрения фильма от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 52%. Широкая аудитория оценила картину в 57%.

«Убийство в Париже» уже доступно для просмотра на Netflix.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Фанатские теории: кого Педро Паскаль мог бы сыграть в киновселенной Marvel Читать далее 3 апреля 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках Читать далее 27 марта 2023
Related video