Посредственный сиквел: критики прохладно приняли «Убийство в Париже»

В сети появились рецензии на детективную комедию «Убийство в Париже», являющуюся сиквелом фильма «Убийство на яхте» (2019). По сюжету, супруги-детективы Ник (Адам Сэндлер) и Одри (Дженнифер Энистон) Шпиц получают приглашение на роскошную свадьбу своего индийского друга-миллиардера Викрама. Прямо в разгар церемонии они узнают о том, что жених был похищен, а его телохранитель убит. Ник и Одри сразу же берутся за расследование этого таинственного дела.

Журналисты отнеслись к картине крайне неоднозначно: одна часть обозревателей похвалила ленту за возвращение блестящего актерского дуэта Сэндлера и Энистон и возросший масштаб действия, в то время как другая — раскритиковала фильм за слабый сценарий и детективную составляющую. Например, Венлей Ма из News.com.au написала:

«Убийство в Париже» больше предшественника, но оказался позабыт тот факт, что это должен быть детектив, а не просто дикий авантюрный фильм в европейском антураже».

В то же время Джейк Койл из Associated Press отметил, что одного только выступления центрального актерского дуэта достаточно для того, чтобы простить фильму все слабости:

«Как и первая часть, «Убийство в Париже» построено на старомодном обаянии звезд и взаимодействии между Сэндлером и Энистон. Они хорошо играют в дуэте, и иногда этого достаточно».

Питер Трэверс из ABC News, как и несколько других критиков, заявил, что создателям оригинального фильма не стоило тратить время на съемки сиквела, поскольку на фоне современных конкурентов по жанру он выглядит откровенно слабо:

«С тех пор, как «Достать ножи» вернули жанр детектива к жизни, принимать такие ленивые, тупые фильмы, попусту тратящие время своих актеров, с каждым днем становится все труднее. Современные нейросети могли бы написать более оригинальный сценарий, чем этот».

Бильге Эбири из Vulture отметил, что фильм может доставить зрителям удовольствие, если они будут воспринимать его не как детектив, а как комедию:

«Детективная тайна в «Убийстве в Париже» не выдерживает никакой критики, но фильм отыгрывается в других моментах. На этот раз отдельные комедийные фрагменты действительно хорошо складываются вместе».

Общий балл одобрения фильма от критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes на данный момент составляет 52%. Широкая аудитория оценила картину в 57%.

«Убийство в Париже» уже доступно для просмотра на Netflix.