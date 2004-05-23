Банда наемных убийц врывается на церемонию бракосочетания, убивает всех гостей и жестоко избивает беременную невесту. Напоследок их главарь стреляет невесте в голову – та чудом остается в живых, но впадает в кому. Очнувшись в больнице спустя четыре с половиной года, женщина решает отомстить своим обидчикам, оставив на десерт расправу над главарем банды по имени Билл.
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