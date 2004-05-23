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Постер фильма Убить Билла: Кровавое дело целиком
9.0
Убить Билла: Кровавое дело целиком - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Убить Билла: Кровавое дело целиком
9.0

Убить Билла: Кровавое дело целиком

, 2006
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
США / боевик, криминал, триллер / 18+
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
Билеты Трейлеры
Билеты
Постер фильма Убить Билла: Кровавое дело целиком
9.0
Билеты
Убить Билла: Кровавое дело целиком - Дублированный трейлер
Убить Билла: Кровавое дело целиком  Дублированный трейлер

О фильме

Банда наемных убийц врывается на церемонию бракосочетания, убивает всех гостей и жестоко избивает беременную невесту. Напоследок их главарь стреляет невесте в голову – та чудом остается в живых, но впадает в кому. Очнувшись в больнице спустя четыре с половиной года, женщина решает отомстить своим обидчикам, оставив на десерт расправу над главарем банды по имени Билл.

В ролях

Ума Турман
Ума Турман
Beatrix Kiddo
Люси Лью
Люси Лью
O-Ren Ishii (Cottonmouth)
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Vernita Green (Copperhead)
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Budd (Sidewinder)
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Elle Driver (California Mountain Snake)
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Bill (Snake Charmer)
Джули Дрейфус
Джули Дрейфус
Sofie Fatale
Чиаки Курияма
Чиаки Курияма
Gogo Yubari
Сонни Чиба
Hattori Hanzo
Майкл Паркс
Esteban Vihaio
Майкл Боуэн
Buck
Дзюн Кунимура
Дзюн Кунимура
Boss Tanaka
Режиссер Квентин Тарантино
Сценарист Квентин Тарантино, Ума Турман
Композитор Роберт Родригес, RZA
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 4 часа 41 минута
Год выпуска 2006
Премьера онлайн 16 февраля 2026
Премьера в мире 23 мая 2004
Дата выхода
4 июня 2026 Россия Кино.Арт.Про
16 апреля 2026 Австрия
10 апреля 2026 Андорра
19 февраля 2026 Аргентина +18
27 мая 2026 Бельгия 16
17 апреля 2026 Болгария
19 февраля 2026 Боливия
9 апреля 2026 Босния и Герцеговина
5 марта 2026 Бразилия 18
5 декабря 2025 Великобритания 18
14 мая 2026 Венгрия 18
26 марта 2026 Венесуэла
16 апреля 2026 Германия 18
7 марта 2026 Гонконг III
12 февраля 2026 Израиль 16
5 декабря 2025 Ирландия 18
10 апреля 2026 Испания 18
28 мая 2026 Италия 14+
5 декабря 2025 Канада 18A
7 августа 2026 Китай
19 февраля 2026 Колумбия
19 февраля 2026 Мексика C
28 мая 2026 Нидерланды 16
19 февраля 2026 Перу
21 февраля 2026 Польша
29 мая 2026 Румыния
5 декабря 2025 США NR
17 февраля 2026 Северные Марианские Острова
9 апреля 2026 Сербия o.A.
16 марта 2026 Словакия
5 декабря 2025 Таиланд
20 марта 2026 Тайвань 18+
8 мая 2026 Турция 18+
24 февраля 2026 Уругвай
8 июля 2026 Франция
9 апреля 2026 Хорватия o.A.
9 апреля 2026 Черногория o.A.
16 апреля 2026 Чехия
19 февраля 2026 Чили 14
5 марта 2026 Эквадор
1 апреля 2026 Южная Корея 19
Сборы в мире $13 022 470
Производство A Band Apart, Shaw Brothers, Super Cool ManChu
Другие названия
Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Kill Bill, Kill Bill: A teljes véres történet, Kill Bill: Cijela krvava priča, Kill Bill: Kompletná krvavá aféra, Kill Bill: Kompletní krvavá aféra, Kill Bill: Mevzunun Tamamı, Kill Bill: Toda a Obra Sangrenta, Kill Bill: Цела крвава прича, La'Harog et Bill: Sipoor Ha'Damim Ha'ma'leh, Nužudyti Bilą, Убити Била: Цела крвава прича, Убити Білла: Повна кривава справа, Убить Билла: Кровавое дело целиком, 杀死比尔：血色全传, 標殺令：終極血腥版, 追殺比爾：完全血腥事件, 킬 빌: 더 홀 블러디 어페어, 標殺令：整個血腥事件, 追殺比爾：整齣滿江紅, 追殺比爾：整個血腥事件

Рейтинг фильма

9.0
Оцените 24 голоса
8.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  4 В жанре «боевик»  1 В жанре «криминал»  1 В жанре «триллер»  2 В фильмах США  3 В фильмах 2006 года  1
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

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Убить Билла: Кровавое дело целиком - Дублированный трейлер
Убить Билла: Кровавое дело целиком Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Убить Билла: Кровавое дело целиком

Киноафиша ИИ 25 мая 2026, 00:49 Дата обновления: 23 июня 2026, 16:29
По отзывам зрителей, сильной стороной фильма остаются актерская игра и химия между Майклом Мэдсеном и Умы, а также качественные визуальные эффекты. Слабые стороны — длинный хронометраж и ощущение устаревшей истории, не выдающей новых идей. Общая оценка зрителей — умеренно положительная: ценят мастерство, но не готовы советовать всем. Подойдет поклонникам драм и ценителям актёрских дуэтов, готовых к затянутому повествованию.
Саммари составлено ИИ на основе 14 отзывов.
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
12:30 от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
13:30 от 660 ₽ 18:30 от 770 ₽
Полное расписание и билеты

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«Убить Билла: Кровавое дело целиком» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Убить Билла: Кровавое дело целиком»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D, SUB
12:30 от 500 ₽
Каро 11 Октябрь
Арбатская
2D
18:30 от 770 ₽
2D, SUB
13:30 от 660 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
16:00 от 720 ₽
Полное расписание и билеты
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