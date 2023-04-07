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Киноафиша Новости Вышел финальный трейлер «Восстания зловещих мертвецов» с восторженными отзывами критиков

Вышел финальный трейлер «Восстания зловещих мертвецов» с восторженными отзывами критиков

7 апреля 2023 13:58
Вышел финальный трейлер «Восстания зловещих мертвецов» с восторженными отзывами критиков

В ролике есть кровавая отсылка к «Сиянию» Стэнли Кубрика.

Маркетинговый отдел студии Warner Bros. продолжает подогревать зрительский интерес к хоррору «Восстание зловещих мертвецов». Накануне в сети появился свежий трейлер, в который включены восторженные выдержки из рецензий критиков. Картина получила очень теплый прием от прессы, и кинокомпания старается это подчеркнуть. На агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения новой главы знаменитой франшизы сейчас составляет впечатляющие 96%.

Кроме того, в финале ролика показали жуткую сцену с волной крови, вырывающейся из лифта, которая является прямой отсылкой к «Сиянию» Стэнли Кубрика.

Действие разворачивается в обыкновенном городском многоквартирном доме. В центре повествования — девушка Бет (Лили Салливан) и ее старшая сестра Элли (Алисс Сазерленд). По пути домой последняя подвергается пагубному воздействию проклятой книги Некрономикон, в результате чего Элли становится одержима демоном. Это ставит под угрозу не только ее жизнь, но и подвергает смертельной опасности ее детей и всех, кто находится рядом. Биться за спасение женщины и юных племянников будет приехавшая в гости Бет.

Автором сценария и режиссером выступил Ли Кронин («Другой», «50 штатов страха»). В качестве исполнительных продюсеров заявлены создатель «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми и главная звезда франшизы Брюс Кэмпбелл. В остальной актерский состав вошли Билли Рейнольдс-Маккарти, Габриэль Эколс, Нелл Фишер, Морган Дэвис, Миа Чаллис и Джейден Дэниелс.

Премьера «Восстания зловещих мертвецов» состоится 21 апреля.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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