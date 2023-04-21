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Киноафиша Новости Сценарист «Темных начал» готовит экранизацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух»

Сценарист «Темных начал» готовит экранизацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух»

21 апреля 2023 15:14
Сценарист «Темных начал» готовит экранизацию романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух»

Это будет мини-сериал из четырех эпизодов.

Знаменитый роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» получит экранизацию в формате мини-сериала. Как переадет Variety, производством четырехсерийного проекта занимается британская телесеть BBC. Адаптацию литературного первоисточника поручили обладателю премии BAFTA Джеку Торну, сценаристу «Темных начал», «Энолы Холмс», «Аэронавтов», проектов из цикла «Это — Англия» и спектакля «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

В продюсерскую команду вошли Джоэль Уилсон и Джэми Кэмпбелл, ответственные за сериал Netflix «Сексуальное просвещение». По словам Торна, литературный «Повелитель мух» входит в число его любимых книг, поэтому для него шоу является по-настоящему особенным проектом:

«Мы с Джоэлем болтали у него на кухне, и внезапно он спрашивает: «Ну-ка, назови что-нибудь из нереального, что больше всего хотел бы сделать». Мне сразу же на ум пришел «Повелитель мух» — книга, оставившая во мне глубокую отметину. Дальше Джоэль вскочил и рассказал, что он пытался подступиться к представителям семьи Голдинга на протяжении многих лет. Вскоре после этого он нашел способ связаться с Джуди Карвер [дочь писателя], а затем пригласил и меня. Я счастлив, что нам доверили эту невероятную книгу».

Оригинальный роман был опубликован в 1954 году. В аллегорическом произведении речь идет о группе мальчиков, застрявших на необитаемом острове после авиакатастрофы. Оказавшись в экстремальной ситуации, дети начинают бороться за выживание варварскими способами, из-за чего быстро деградируют до первобытного состояния.

Продолжительность эпизодов составит по 60 минут. Мини-сериал выйдет на BBC One и BBC iPlayer.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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