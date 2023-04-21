В «Тайлере Рейке 2» будет эффектная 14-минутная сцена, снятая одним дублем

Остросюжетный боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» запомнился своим эффектным экшеном, однако в сиквеле команда намерена по всем фронтам превзойти оригинал. Одной из визитных карточек первой части стала непрерывная 12-минутная сцена погони. В сиквеле зрителей ждет нечто подобное, но с повышением градуса накала. В недавнем интервью порталу Collider сценарист и продюсер Джо Руссо рассказал, что в новой картине будет 14-минутная сена без монтажных склеек:

«Я, конечно, не доставал секундомер, но думаю, я довольно точен в своих подсчетах».

Детали Руссо раскрывать не стал, однако он намекнул, что в данной сцене может фигурировать вертолет, показанный в концовке дебютного тизера. Ранее создатели уже неоднократно говорили, что момент с поездом и вертолетом станет одной из наиболее запоминающихся частей фильма.

Ведущие роли в «Тайлере Рейке: Операция по спасению 2» сыграли Крис Хемсворт, Голшифте Фарахани, Дэниэл Бернхард, Тинатин Далакишвили, Шинейд Фелпс, Адам Бесса, Джастин Хауэлл и Дато Бахтадзе. Режиссером вновь выступил Сэм Харгрейв.

Премьера второй части состоится на Netflix 16 июня.