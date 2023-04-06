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Киноафиша Новости Исторический фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль

Исторический фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль

6 апреля 2023 11:26
Исторический фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль

Актер возвращается на большой экран.

Согласно эксклюзиву Variety, почетное право открыть предстоящий Каннский кинофестиваль получила французская историко-романтическая драма с Джонни Деппом и Майвенн Ле Беско «Жанна Дюбарри». Мировая премьера картины состоится 16 мая. В этот же день фильм выйдет во французский прокат.

Действие фильма развернется в Париже XVIII века, а в центре сюжета окажется проницательная куртизанка Жанна Дюбарри (Майвенн). Она является незаконнорожденной дочкой швеи. Несмотря на низкий социальный статус, благодаря врожденному обаянию и острому уму ей удается вырваться из нищеты. Дюбарри пробивается в окружение короля Людовика XV (Депп) и обольщает любвеобильного монарха. Не осознавая истинного происхождения своей возлюбленной, ослепленный женскими чарами правитель приглашает ее в Версальский дворец. Внезапное появление новой фаворитки Людовика вызывает у окружающих возмущение и порождает волну интриг.

Исторический фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестивальИсторический фильм с Джонни Деппом «Жанна Дюбарри» откроет Каннский кинофестиваль

Майвенн Ле Беско выступила также в качестве постановщицы — для нее это уже шестой режиссерский проект. Над сценарием вместе с ней работал Тедди Лусси-Модесте («Мое прекрасное лето с Софи»). В остальной актерский состав вошли Пьер Ришар, Бенжамен Лаверн, Ноэми Львовски, Марианн Басле, Индия Хэйр, Мельвиль Пупо и Паскаль Греггори. Для Деппа «Жанна Дюбарри» является первым кинопроектом после длительных судебных разбирательств с Эмбер Херд.

76-й Каннский международный кинофестиваль будет проходить с 16 по 27 мая.

Фото: Why Not Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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