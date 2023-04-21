Российский релиз «Переводчика» Гая Ричи смещен на июнь

Фильм уже вышел на экраны в рядке стран и не оставил зрителей и критиков разочарованными.

Кинокомпания «Вольга» объявила о том, что российская премьера нового фильма Гая Ричи «Переводчик» была отложена. Дата релиза картины сместилась с 18 мая на 1 июня.

Главные роли в картине сыграли Джейк Джилленхол («Человек-паук: Вдали от дома»), Дар Салим («Мальчики»), Александр Людвиг («Плохие парни навсегда»), Энтони Старр («Пацаны») и Эмили Бичем («1899»).

В центре сюжета — солдат американской армии Джон Кинли (Джилленхол), чудом выживший после вражеской засады в Афганистане. Герой не помнит, как именно ему удалось выбраться из западни, но точно знает, что был спасен переводчиком его отряда Ахмедом (Салим), который, рискуя собственной жизнью, дотащил раненого Джона до безопасной территории. Чувство долга не дает солдату покоя, поэтому он решает вернуться в Афганистан, чтобы на этот раз самому вывести Ахмеда и его семью с вражеской территории. Вновь попав в горячую точку, Джон становится для местных боевиков целью номер один.

Мировая премьера «Переводчика» состоялась сегодня, 21 апреля. Фильм получил отличные отзывы от критиков: в данный момент его общий рейтинг одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 82%. Оценка от широкой публики находится на отметке 94%, но пока что сформирована на основе менее 50 отзывов.