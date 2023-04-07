«Звездные войны»: Дэйзи Ридли вновь сыграет Рей, трейлер «Асоки» и многое другое

В Лондоне началось масштабное мероприятие Star Wars Celebration, в ходе которого боссы Disney и студии Lucasfilm делятся анонсами и подробностями в связи с дальнейшим развитием «Звездных войн». Фестиваль продлится до понедельника.

«Андор»

Создатель «Андора» Тони Гилрой сообщил, что второй и заключительный сезон сериала стартует в августе 2024 года. Съемки начались в ноябре прошлого года и продлятся до августа текущего года. Еще год уйдет на постпроизводство. Также Гилрой в компании звезд сериала Диего Луны и Энди Серкиса представил тизер-трейлер второго сезона. В сети ролик пока недоступен.

«Аколит»

Шоураннер сериала «Аколит» Лесли Хэдланд рассказала, что действие ее проекта развернется в период между расцветом Республики и событиями, показанными в начале трилогии приквелов. Съемки шоу проходят в настоящее время в Лондоне. В дебютном тизере, представленном Хэдланд, показана сцена, в которой мастер-джедай в исполнении Кэрри-Энн Мосс сражается с героиней Амандлы Стенберг. Также в ролике фигурирует звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ, который орудует лазерным мечом. По словам Хэдланд, «Аколит» будет представлять собой сочетание «Холодного сердца» и «Убить Билла». Шоураннер также черпала вдохновение из фильмов Акиры Куросавы 1950-х годов.

«Звездные войны: Опорная команда»

Джуд Лоу и Джон Фавро презентовали первый трейлер сериала «Опорная команда». В ролике главные персонажи в лице мятежных подростков держат путь через галактику. Также в трейлере появляется бритоголовый джедай в исполнении Лоу. В режиссерскую команду «Опорной команды» вошли такие именитые постановщики, как Джон Уоттс (трилогия о Человеке-пауке с Томом Холландом), Дэвид Лоури («Легенда о Зеленом Рыцаре»), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»), Брайс Даллас Ховард («Мандалорец»), Ли Айзек Чун («Минари») и Джейк Шрейер («Громовержцы»).

«Асока»

Розарио Доусон заявила, что премьера сериала «Асока» состоится в августе 2023 года. На сцене Доусон появилась вместе с Мэри Элизабет Уинстэд, которая подтвердила, что в предстоящем шоу она сыграет Геру Синдуллу. После актрисы представили тизер-трейлер.

Новые полнометражные «Звездные войны»

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди объявила, что Дэйзи Ридли, исполнившая главную роль в трилогии приквелов, возглавит актерский состав нового фильма по «Звездным войнам». Актриса вновь сыграет Рей в картине, которую снимет Шармин Обаид. По словам Кеннеди, в этом фильме будут показаны события, имеющие место спустя 15 лет после развязки «Звездных войн: Скайуокер. Восход». Обаид добавила, что ее лента будет посвящена «перестройке нового Ордена джедаев». Два других новых полнометражных проекта в рамках «Звездных войн» возглавили режиссеры Джеймс Мэнголд («Логан») и Дэйв Филони («Мандалорец»). Фильм Мэнголда расскажет о возникновении джедаев, тогда как проект Филони будет посвящен становлению Новой Республики.