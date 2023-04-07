Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров

4 апреля, в Сети

Кому смотреть: поклонникам таланта Уиллема Дефо.

Психологический триллер с Уиллемом Дефо в главной роли рассказывает историю вора, который специализируется на краже дорогостоящих произведений искусства. Во время совершения очередного преступления он оказывается по ошибке заперт в роскошном стеклянном пентхаусе в Нью-Йорке в окружении картин, скульптур и других арт-объектов. Пленник предпринимает попытки выбраться и ищет способы себя занять, чтобы не сойти с ума в полном одиночестве. Режиссер Василис Кацупис со своим вторым фильмом не дает забыть времена самоизоляции и лишает своего героя даже интернета. Сценаристом выступил Бен Хопкинс («Девять жизней Томаса Катца»). Зарубежные критики особенно отметили актерскую игру Уиллема Дефо. Сам актер признался, что на съемках не увидел для себя никаких профессиональных вызовов и ему было легко играть одному, просто взаимодействуя с пространством в кадре. Охотно верим его таланту.

Внутри

7 апреля, в Сети

Кому смотреть: тем, кто по какой-то причине мечтал, чтобы с динозаврами сразился все-таки не Крис Пратт, а Адам Драйвер.

Адам Драйвер снялся в сай-фае про динозавров. Его герой оказывается отброшен на 65 лет назад, в доисторическую эпоху, полную опасностей. В одной руке у него — остатки огнестрельного оружия, в другой — девочка, которая чудом сумела выжить на Земле. Вместе они пытаются улететь с непригодной для жизни планеты, пока еще есть такая возможность. Фильм написали и поставили сценаристы «Тихого места» Скотт Бек и Брайан Вудс. Продюсированием проекта занимался Сэм Рэйми («Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»). Для написания музыки к фильму привлекли известного композитора Дэнни Элфмана («Миссия невыполнима»), который не раз номинировался на «Оскар».

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Голод

8 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит кулинарные триллеры.

Фильмы и сериалы про кухню, рестораны и шеф-поваров в последнее время появляются с заметной регулярностью. Только в прошлом году вышли Flux Gourmet Питера Стриклэнда про группу художников, работающих с едой, «Меню» Марка Майлода про эксцентричного шеф-повара высокой кухни, в наших кинотеатрах состоялась премьера «Точки кипения» про вечер форс-мажоров в одном ресторане, а сериал «Медведь» про молодого владельца закусочной взял несколько престижных премий. По сюжету «Голода», девушка из небогатой семьи, мечтающая стать выдающимся шеф-поваром, приходит на стажировку в дорогой ресторан, где гуру ремесла должен обучить ее и остальных жестокому искусству профессии. В авторитарной фигуре учителя мерещится шеф Гордон Рамзи из «Адской кухни». Пока повара выкладываются на кухне, заряжая себя амбициями, в зале пресыщенные гости ждут необычных блюд. Тайский триллер поставил режиссер Ситисири Монгколсири («Девушка из ниоткуда»).

Голод

7 апреля, Okko

Кому смотреть: тем, кто любит мелодраматические сюжеты.

На прошлой неделе у Никиты Ефремова состоялась премьера «Тетриса», где он сыграл разработчика знаменитой игры, а на этой актера можно увидеть в отечественной новинке. Фильм Петра Тодоровского был показан в конкурсе ММКФ «Русские премьеры», где взял главный приз. Ефремов играет человека, который решает круто поменять жизнь. Он оставляет работу ведущего новостей и уходит в волонтерство. Пытаясь понять, кто он и каково его место в мире, он встречает девушку, в которой он очень скоро распознает свою родственную душу. Но дома его ждут беременная жена и обязанности перед семьей. Также в фильме сыграли Ирина Старшенбаум («Лето») и Евгений Ткачук («Король и шут»).

Здоровый человек

6 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто полюбил «Все везде и сразу».

Сюжет сериала «Грызня» вырос из реального случая. Как-то раз создатель шоу Ли Сон-джин поссорился на дороге с одним из водителей и разозлился настолько, что поехал за ним прямо до дома. В черной комедии ситуация доводится до абсурда, и поссорившиеся становятся заклятыми врагами. Неудачник Дэнни и успешная предпринимательница Эми сталкиваются друг с другом в не лучший день, однако эта встреча в итоге помогает обоим пересмотреть взгляды на жизнь. Главные роли в сериале исполняют Стивен Ян (номинант «Оскара» за фильм «Минари») и Али Вонг (звезда американского стендапа и номинантка «Эми»). Одну из второстепенных ролей сыграла Эшли Парк из «Эмили в Париже». Ли Сон-джин выступил сценаристом шоу, исполнительным продюсером, а также поставил один из эпизодов. Оператором стал Ларкин Сайпл, работавший над триумфатором «Оскара» «Всё везде и сразу». Производством сериала занималась компания А24.

Грызня

7 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит фильмы для всей семьи.

Хонас Куарон, сын режиссера Альфонсо Куарона («Гравитация»), решил выступить на территории семейного кино. Фильм «Чупа» рассказывает историю о мальчике Алексе, который после смерти отца отправляется из большого города в деревню в Мексике, где живет его дедушка. Поначалу он чувствует себя неловко, но вскоре осваивается и начинает замечать, что на их ферму часто приходит необычное существо из легенд и сказок — чупакабра. Мальчик узнает, что из-за шахт неподалеку, Чупа и другие животные могут потерять дом, и решает действовать. Сценарий Куарону-младшему помогал писать Тимоти Секстон, ранее работавший с его отцом над фильмом «Дитя человеческое». В одной из главных ролей в картине снялся Демиан Бичир («Лучшая жизнь»).

Чупа

Прекрасные мелочи

7 апреля, Hulu

Кому смотреть: тем, кому нравятся легкие сериалы, в которых можно найти положительную мотивацию.

Драмеди с Кэтрин Хан, запомнившейся зрителям по роли Агнес в сериале «Ванда/Вижн», рассказывает о писательнице, жизнь которой далека от идеала. Кризис в отношениях с мужем, недопонимание в отношениях с дочерью, которая все больше отстраняется от нее, а вдобавок и с работой ничего хорошего. Однако помощь приходит неожиданно: на пороге ее дома появляется старый знакомый с предложением писать авторскую колонку для тех, кто потерял себя и оказался в тупике. Вдохновленная его уверенностью в ней, но все еще сомневающаяся героиня начинает вести заметки, и постепенно ее жизнь налаживается. Делала сериал женская режиссерская команда из Дезире Акхаван («Девочки»), Рейчел Голдберг и Рейчел Ли Голдберг.

Прекрасные мелочи

7 апреля, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит яркие авантюрные сюжеты на небольшое количество серий.

Мини-сериал рассказывает о журналисте Вэриане и девушке Мэри Джейн Голд, живущих в оккупированной нацистами Франции в 1940 году. Скрываясь на французской вилле, парочка организовывает группу молодых героев и начинает готовить операцию, чтобы помочь людям сбежать из страны. Несмотря на то что они подвергаются смертельной опасности и сталкиваются со всевозможными сложностями, между членами их команды ними возникают настоящие чувства, неожиданная дружба и привязанность. Главные роли в сериале исполняют Гиллиан Джейкобс из популярного ситкома «Сообщество» и звезда сериала «Готэм» Кори Майкл Смит. Сериал основан на реальной истории журналиста, который в период холокоста помог более четырем тысячам еврейских беженцев покинуть страну.