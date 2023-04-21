8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм

Как главная героиня фильма о любви, Белла должна была вызывать симпатию и сочувствие, но с этой задачей сценаристы справлялись не всегда – и в результате в сиквелах франшизы Белла порой творит такое, что хочется выключить фильм, развидеть происходящее и больше никогда об этом не вспоминать.

1. Сцена первой встречи

Та самая, где Белла в потоках воздуха от вентилятора должна выглядеть как романтическая героиня, а в итоге выглядит так, словно ее сейчас стошнит. И Эдварда сейчас стошнит. Легендарная, в общем, получилась сцена, как ни крути, хоть и по совершенно не тем причинам. Смотреть, как Белла неловко флиртует с Эдвардом, а он пытается удержать в себе завтрак и не расплескать его по парте – больно почти физически.

2. Сцена с Чарли в конце первого фильма

Спасаясь от Джеймса, Белла делает вид, что ее достал Форкс и она уезжает обратно к маме в Аризону – попутно разбивая сердце Чарли в прямом эфире. Смотреть, как Чарли в отчаянии пытается удержать любимую дочурку, а она устраивает какую-то нелепую истерику и унижает его, так тяжело, что действительно хочется выключить фильм.

3. Сцена с байкерами

Чтобы увидеть Эдварда хоть как-то, Белла в "Новолунии" пускается во все тяжкие – например, возвращаясь из кино с Джессикой, просто так берет и соглашается прокатиться с каким-то байкером.

При этом Белла полностью игнорирует Джессику (она-то поехала с одним байкером, а Джессика, на минуточку, осталась со всеми остальными его дружками), ловит галлюцинации и вообще ведёт себя так, что в конце даже байкер, мягко говоря, удивился (подставьте сюда другой глагол).

4. Белла-соблазнительница (нет)

К концу сюжетной линии Белла живет в режиме "вижу цель – не вижу препятствий" и очень, очень старается лишиться девственности до того, как станет вампиром. Есть только одно "но": с первого фильма и той самой сцены, где Роберт Паттинсон выглядел так, будто боролся с тошнотой, флиртовать Белла лучше не стала. И все эти сцены, в которых она пытается соблазнить Эдварда, смотреть исключительно неловко – и нам, и Эдварду, который в конце концов не зря просит её перестать пытаться раздеться.

5. "Это кожа убийцы, Белла"

В этой сцене стыдно примерно за всех: Эдварда, который неубедительно пугает Беллу тем, какой он ОтВрАтИтЕлЬнЫй УбИйЦа, Кристен Стюарт, которая отчаянно пытается изобразить на лице хоть что-то, сценаристов, которые это написали, и режиссера, который допустил это в финальный монтаж. Все отличились. Молодцы.

6. Сцена охоты

Белла становится новорожденным вампиром, и её "я вся такая не такая" выходит на совершенно новый уровень: теперь она и самая красивая, и самая стойкая, и самая сильная, и что только не.

Превращение героини в "самую-самую" Мэри Сью из фанфиков и само по себе выглядит нелепо, а уж когда Белла, раздувая ноздри, выцеливает несчастного мужика-скалолаза и несётся за ним, перебирая конечностями аки Горлум по отвесной скале… Нет, просто нет.

7. Белла и ее отношения с Джейкобом

Можно относиться к этому любовному треугольнику, как угодно, но у Беллы не было никаких причин в течение нескольких фильмов вводить Джейкоба за нос – ведь она с самого начала знала, что любит только Эдварда, так что Джейкоба по сути, просто использовала. Хотя она и говорила, что Джейкоб её лучший друг, но потом внезапно случилась сцена в "Затмении" и "Поцелуй меня!"… В общем, Джейкоб заслуживал лучшего, чем все эти "то да, то нет", и в очередной раз смотреть, как Белла пудрит ему мозги, реально тяжело.

8. Лох-несское чудовище

Раз уж мы вспомнили о Джейкобе и всех тех случаях, когда ему доставалось от Беллы: самый кринж в их отношениях (ну, если не считать импринтинга на Ренесме) – это сцена, в которой Белла, едва став вампиром, начинает орать на Джейкоба, который называет Ренесме "Несси" – якобы "как лох-несское чудовище". Стыдно здесь за всех: и за Беллу, закатившую истерику, и за семейство Калленов, которое наблюдает за этой истерикой чуть ли не с попкорном.