Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять

Прошло много времени с тех пор, как последний фильм о Гарри Поттере вышел на экраны, но воспоминания о съемках все еще свежи в памяти актеров.

Дэниел Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, рассказал о том, какая сцена была для него самой непростой, и почему он бы не хотел её переснимать (и, честно говоря, мы его абсолютно понимаем и поддерживаем в этом решении).

Кубок Огня – четвертый фильм серии – представил перед Гарри Поттером и другими участниками Турнира трех волшебников серию опасных испытаний. Одно из них предполагало борьбу с драконом, другое – погружение на дно озера. Неожиданно для многих, Рэдклифф принял активное участие в съемках подводных сцен, не прибегая к помощи дублеров.

Как ему вообще это разрешили, не очень понятно, но 14-летний Рэдклифф отказался от дублеров и в течение месяца наряду с другими актерами и съемочной группой проводил часы и часы под водой – всё это для получения лишь нескольких секунд кадров, которые в конечном итоге попали в фильм.

Впрочем, говоря о сцене, которую он никогда не хотел бы повторить, Дэниел имел в виду не Кубок Огня, а совсем другой фильм – Принц-полукровка, где актеру вновь пришлось работать под водой, но на этот раз ситуация была еще более напряженной. Фанаты, безусловно, вспомнят, как Дамблдор спасает Гарри от смерти в пещере с подземным озером, где хранился очередной крестраж. В какой-то момент Гарри приходится проплывать в воде через настоящее кольцо огня – и этот трюк Рэдклифф выполнил сам, не прибегая к помощи дублеров!