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Киноафиша Новости Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять

Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять

28 апреля 2023 10:11
Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять

Прошло много времени с тех пор, как последний фильм о Гарри Поттере вышел на экраны, но воспоминания о съемках все еще свежи в памяти актеров. 

Дэниел Рэдклифф, который сыграл Гарри Поттера, рассказал о том, какая сцена была для него самой непростой, и почему он бы не хотел её переснимать (и, честно говоря, мы его абсолютно понимаем и поддерживаем в этом решении).

Кубок Огня – четвертый фильм серии – представил перед Гарри Поттером и другими участниками Турнира трех волшебников серию опасных испытаний. Одно из них предполагало борьбу с драконом, другое – погружение на дно озера. Неожиданно для многих, Рэдклифф принял активное участие в съемках подводных сцен, не прибегая к помощи дублеров.

Как ему вообще это разрешили, не очень понятно, но 14-летний Рэдклифф отказался от дублеров и в течение месяца наряду с другими актерами и съемочной группой проводил часы и часы под водой – всё это для получения лишь нескольких секунд кадров, которые в конечном итоге попали в фильм.

Вот какую сцену из Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф никогда не согласится переснять

Впрочем, говоря о сцене, которую он никогда не хотел бы повторить, Дэниел имел в виду не Кубок Огня, а совсем другой фильм – Принц-полукровка, где актеру вновь пришлось работать под водой, но на этот раз ситуация была еще более напряженной. Фанаты, безусловно, вспомнят, как Дамблдор спасает Гарри от смерти в пещере с подземным озером, где хранился очередной крестраж. В какой-то момент Гарри приходится проплывать в воде через настоящее кольцо огня – и этот трюк Рэдклифф выполнил сам, не прибегая к помощи дублеров!

"Удивительно, что мне разрешили сделать это самому, и, наверное, у меня больше никогда не будет такой роли, где мне разрешат сделать что-нибудь такое", признался сам актер, который, впрочем, вовсе не горит желание повторять столь опасные трюки.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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