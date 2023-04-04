Лиззи Каплан вторгается в жизнь своего женатого любовника в трейлере сериала «Роковое влечение»

Стриминговый сервис Paramount+ представил полноценный трейлер сериала «Роковое влечение», являющегося ремейком одноименного триллера Эдриана Лайна 1967 года. Центральные роли в шоу сыграли Лиззи Каплан («Флейшман в беде»), Джошуа Джексон («Плохой доктор»), Аманда Пит («Брокмайр») и Алисса Джиррелс («Хороший доктор»).

Сериал повествует об успешном адвокате и семьянине Дэне Галлгаере (Джексон). Однажды в порыве непреодолимой страсти он изменяет своей жене Бэт (Пит) с сотрудницей обсуживаемой им компании Алекс (Каплан). Герой надеется сохранить инцидент в тайне, но его любовница оказывается совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. Она начинает преследовать Дэна, превращая его жизнь в настоящий ад. Все это продолжается до тех пор, пока внезапно героя не обвиняют в убийстве Алекс. Отсидев 15 лет в тюрьме, Дэн выходит на свободу с твердым намерением воссоединиться с семьей и доказать всем свою невиновность.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Александра Каннингэм, ранее работавшая над сериалами «Грязный Джон», «Доктор Шанс» и «В ритме жизни».

Главные роли в оригинальном фильме исполнили Майкл Дуглас, Гленн Клоуз и Энн Арчер. Картина стала хитом, заработав $320 млн при бюджете в $14 млн и получив шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Премьера сериала «Роковое влечение» состоится 30 апреля.