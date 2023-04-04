Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лиззи Каплан вторгается в жизнь своего женатого любовника в трейлере сериала «Роковое влечение»

Лиззи Каплан вторгается в жизнь своего женатого любовника в трейлере сериала «Роковое влечение»

4 апреля 2023 15:46
Лиззи Каплан вторгается в жизнь своего женатого любовника в трейлере сериала «Роковое влечение»

Ремейк одноименного триллера с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз дебютирует в конце этого месяца.

Стриминговый сервис Paramount+ представил полноценный трейлер сериала «Роковое влечение», являющегося ремейком одноименного триллера Эдриана Лайна 1967 года. Центральные роли в шоу сыграли Лиззи Каплан («Флейшман в беде»), Джошуа Джексон («Плохой доктор»), Аманда Пит («Брокмайр») и Алисса Джиррелс («Хороший доктор»).

Сериал повествует об успешном адвокате и семьянине Дэне Галлгаере (Джексон). Однажды в порыве непреодолимой страсти он изменяет своей жене Бэт (Пит) с сотрудницей обсуживаемой им компании Алекс (Каплан). Герой надеется сохранить инцидент в тайне, но его любовница оказывается совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. Она начинает преследовать Дэна, превращая его жизнь в настоящий ад. Все это продолжается до тех пор, пока внезапно героя не обвиняют в убийстве Алекс. Отсидев 15 лет в тюрьме, Дэн выходит на свободу с твердым намерением воссоединиться с семьей и доказать всем свою невиновность.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступает Александра Каннингэм, ранее работавшая над сериалами «Грязный Джон», «Доктор Шанс» и «В ритме жизни».

Главные роли в оригинальном фильме исполнили Майкл Дуглас, Гленн Клоуз и Энн Арчер. Картина стала хитом, заработав $320 млн при бюджете в $14 млн и получив шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Премьера сериала «Роковое влечение» состоится 30 апреля.

Фото: Paramount+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Читать далее 3 апреля 2023
Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Это знак: 8 фильмов, которые вдохновят вас на перемены в жизни Читать далее 2 апреля 2023
Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства Читать далее 5 апреля 2023
Тест: какой ты детектив из кино? Тест: какой ты детектив из кино? Читать далее 31 марта 2023
Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Что смотреть на выходных: сиквел «Аватара», «Тетрис» и новый сериал Федора Бондарчука Читать далее 31 марта 2023
Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Фанатские теории: 5 персонажей Marvel, которых может сыграть Педро Паскаль Читать далее 3 апреля 2023
Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Выжить любой ценой: 9 триллеров про конец света Читать далее 31 марта 2023
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Читать далее 1 апреля 2023
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии «Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии Читать далее 1 апреля 2023
Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака Читать далее 30 марта 2023
Related video