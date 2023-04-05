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Киноафиша Новости Появился очередной трейлер боевика «Беглец» с Джерардом Батлером

Появился очередной трейлер боевика «Беглец» с Джерардом Батлером

5 апреля 2023 13:16
Появился очередной трейлер боевика «Беглец» с Джерардом Батлером

Звезда «300 спартанцев» пытается покинуть Ближний Восток.

Кинокомпания Open Road Films выпустила свежий трейлер остросюжетного военного боевика «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. В предстоящей картине звезда «Крушения» и «300 спартанцев» сыграл американского военного, попавшего в тяжелое положение.

Главный герой — секретный агент ЦРУ Том Харрис (Батлер). Он работает под прикрытием на Ближнем Востоке, но из-за масштабного информационного слива, в результате которого его легенда раскрывается, он оказывается в смертельной опасности. Харрис моментально становится мишенью для вражеской армии, поэтому ему необходимо как можно скорее покинуть враждебную территорию. Чтобы попасть в зону эвакуации в Кандагаре, протагонист объединяется с местным переводчиком (Навид Негабан), хорошо знающим местность. Вместе им предстоит преодолеть 400 миль по жаркой пустыне, попутно отбиваясь от врагов.

Режиссером выступил Рик Роман Во («Гренландия», «Падение ангела»). Фильм основан на романе бывшего разведчика Митчелла ЛаФортуне, в котором автор описал свой реальный боевой опыт. Он же является автором сценария. В остальной актерски состав также вошли Трэвис Фиммел, Али Фазал, Фахим Фазли, Кори Джонсон, Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт, Нина Туссен-Вайт, Том Рис Харрис и Рэй Харатиан.

Российский релиз «Беглеца» намечен на 25 мая.

Фото: Open Road Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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