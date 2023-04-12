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Киноафиша Новости Появился первый кадр из драмы «Последний сеанс Фрейда» с Энтони Хопкинсом в заглавной роли

Появился первый кадр из драмы «Последний сеанс Фрейда» с Энтони Хопкинсом в заглавной роли

12 апреля 2023 11:58
Появился первый кадр из драмы «Последний сеанс Фрейда» с Энтони Хопкинсом в заглавной роли

Картина о том, как Зигмунд Фрейд и автор «Хроник Нарнии» Клайв Стейплз Льюис встретились, чтобы поговорить о Боге.

В сети появился первый кадр из предстоящей драмы «Последний сеанс Фрейда», основанной на одноименной пьесе Марка Ст. Джеймса.

Главные роли в фильме исполняют Энтони Хопкинс («Время Армагеддона»), Мэттью Гуд («Средневековье»), Лив Лиза Фрис («Мюнхен: На грани войны»), Джоди Бальфур («Тед Лассо») и Стивен Кэмпбелл Мур («Аббатство Даунтон»).

Действие картины разворачивается накануне Второй мировой войны. По сюжету, основатель психоанализа Зигмунд Фрейд (Хопкинс), чья жизнь близится к концу, приглашает британского писателя и теолога Клайва Стейплза Льюиса (Гуд) обсудить существование Бога. Повествование соединяет в себе элементы реальной действительности, воспоминаний и фантазий, раскрывая тему взаимоотношений между Фрейдом и его дочерью Анной (Фрис), а также тему отношений Льюиса с матерью его лучшего друга.

Появился первый кадр из драмы «Последний сеанс Фрейда» с Энтони Хопкинсом в заглавной роли

Режиссером фильма выступает Мэтт Браун, наиболее известный по биографической драме «Человек, который познал бесконечность». Сценарий картины был написан автором оригинальной пьесы Джеймсом и отредактирован Брауном. Над проектом также работают художник-постановщик Лучиана Арриги («Миссис Харрис едет в Париж»), оператор Бен Смитхард («Отец»), художник-костюмер Имер Ни Вэлдони («Банши Инишерина») и другие. Съемки в данный момент проходят в Ирландии и близятся к завершению.

Дата премьеры «Последнего сеанса Фрейда» пока неизвестна.

Фото: Getty Images; WestEnd Films
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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