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Психологический тест: какой вы знаменитый злодей из кино?

21 апреля 2023 14:56
Психологический тест: какой вы знаменитый злодей из кино?

Сегодня мы предлагаем вам уникальный психологический тест, который поможет определить, каким знаменитым злодеем из кино вы стали бы, если бы решили уйти на темную сторону. 

Готовы ли вы узнать, что за темное альтер-эго таится в глубинах вашей души? Тогда пройдите наш тест, и, возможно, вы посмотрите на себя в новом свете!

Злодеи – это ключевые персонажи во многих фильмах, и иногда они даже становятся главными любимцами зрителей (передадим особенный привет Marvel, на протяжении долгих лет эксплуатировавших взрывную харизму Локи). Забавно, но иногда мы замечаем, что наш характер или манера поведения напоминают кого-то из них. Пришло время узнать, на какого злодея из кинофильмов вы похожи!

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Возможно, вы – тайный романтик, который страдает из-за неразделенной любви или невозможности быть с любимым человеком, в глубине души похожий на Дарта Вейдера из "Звездных войн" (до того, как он окончательно съехал с катушек). А, быть может, вы часто замечаете себя за тем, что строите хитрые планы и изворачиваетесь в сложных ситуациях? Тогда ваш внутренний злодей – точно пресловутый Локи, идеальный пример антигероя для тех, кто обожает интриги и манипуляции. Ну и, наконец, если вы обожаете изысканные блюда, обладаете высоким интеллектом и ничего не можете поделать с тем, что люди вас немного боятся, вашим "темным альтер-эго" вполне может оказаться самый культовый злодей из всех перечисленных: Ганнибал Лектер из "Молчания ягнят".

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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