Поздние дни эксцентричного художника: вышел трейлер байопика «Быть Сальвадором Дали»

Компания Magnolia Pictures выпустила трейлер биографического фильма «Быть Сальвадором Дали». Главные роли в картине сыграли Эзра Миллер («Лига справедливости»), Бен Кингсли («Игра Ганнибала»), Барбара Зукова («Сын Америки») и Кристофер Брини («Этим летом я стала красивой»).

Лента, события которой разворачиваются в 1974 году, посвящена последним дням брака великого художника Сальвадора Дали (в разных возрастах сыгран Кингсли и Миллером) и его жены Галы (Зукова), когда их связь, казавшаяся нерушимой, приводит обоих супругов к стрессу и эмоциональному надлому. Главный герой — молодой помощник Дали Джеймс (Брини), стремящийся сделать себе имя в мире искусства, а также помочь своему эксцентричному и переменчивому покровителю организовать большую выставку.

Постановщицей фильма выступила Мэри Хэррон, ранее снявшая такие картины, как «Американский психопат» и «Я стрелял в Энди Уорхола».

«Быть Сальвадором Дали» станет одним из первых проектов Миллера, выпущенных в прокат после того, как актер был обвинен в многочисленных правонарушениях, в том числе во вторжении в чужой дом и попытке задушить женщину. Хэррон поддержала жертв Миллера, но отметила, что во время работы над фильмом актер вел себя очень сдержанно:

«Он были очень профессионален и доброжелателен ко всем. На съемочной площадке с ним не возникало никаких проблем. Поэтому я была очень расстроена, когда узнала о том, что произошло. Читать об этих вещах было очень грустно для всех членов команды. Надеюсь, он получит необходимую помощь, потому что это напоминает серьезный нервный срыв».

Премьера «Быть Сальвадором Дали» состоится 9 июня.