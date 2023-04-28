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Мартин Скорсезе показал первый трейлер «Убийц цветочной луны»

28 апреля 2023 12:17
Мартин Скорсезе показал первый трейлер «Убийц цветочной луны»

В центре сюжета — два жестоких мошенника, сыгранные Робертом Де Ниро и Леонардо ДиКаприо.

Выступая на мероприятии владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе, Мартин Скорсезе эксклюзивно представил первый трейлер своего будущего фильма «Убийцы цветочной луны», основанного на книге Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Ролик пока не появился в сети, но Variety поделился его содержанием.

Главные роли в картине исполнили Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Роберт Де Ниро («Ирландец»), Джесси Племонс («Власть пса») и Лили Гладстоун («Первая корова»).

Действие разворачивается в 1920-х годах на территории, принадлежащей индейцам племени осейдж. Обнаруживается, что в этом районе имеется нефть, сулящая своему владельцу несметные богатства. После открытия месторождения «черного золота» члены племени начинают таинственно погибать один за другим, что привлекает внимание агентов ФБР.

Мартин Скорсезе показал первый трейлер «Убийц цветочной луны» Мартин Скорсезе показал первый трейлер «Убийц цветочной луны»

Трейлер представляет главных героев истории — двух жестоких мошенников, сыгранных ДиКаприо и Де Ниро. Они мечтают заполучить нефть осейджей и готовы пойти на что угодно — даже убийство — ради достижения своих целей. В ролике персонаж ДиКаприо говорит:

«Мне очень нравятся эти деньги, сэр».

На что алчный кабельный магнат, сыгранный Де Ниро, отвечает:

«Это богатство должно перейти к нам».

Их планам пытается помешать честный представитель правоохранительных органов, которого сыграл Племонс. В одной из сцен он встречается с персонажем ДиКаприо и говорит ему:

«Меня прислали из Вашингтона, чтобы разузнать об этих убийствах».

Герой ДиКаприо спрашивает:

«Разузнать что?»

Законник отвечает:

«Разузнать, кто их совершает»

Кроме того, в нескольких кадрах трейлера персонаж ДиКаприо заигрывает с героиней Гладстоун и позже женится на ней.

«Убийцы цветочной луны» выйдут в свет 6 октября.

Фото: Apple
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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